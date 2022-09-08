Ümit Özlale: Bu Yönetim Anlayışı, Yoksulluğu Düşürmeyi Değil, Yoksulluğu Yönetmeyi Hedefliyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, “Umarız Sayın Erdoğan’ın açıkladığı Orta Vadeli Plan (OVP), alelacele ve özensizce yazılmıştır. Aksi takdirde AK Parti’nin, Türkiye’de fakirliği ve gelir dağılımındaki bozulmayı daha da artırmayı planladığını söyleyebiliriz... Çalışan kesimi daha da yoksullaştıracak bir programla ile karşı karşıyayız. İşte o yüzden bu yönetim anlayışı, yoksulluğu düşürmeyi değil, yoksulluğu yönetmeyi hedefliyor” dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "Umarız Sayın Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Plan (OVP), alelacele ve özensizce yazılmıştır. Aksi takdirde AK Parti'nin, Türkiye'de fakirliği ve gelir dağılımındaki bozulmayı daha da artırmayı planladığını söyleyebiliriz... Çalışan kesimi daha da yoksullaştıracak bir programla ile karşı karşıyayız. İşte o yüzden bu yönetim anlayışı, yoksulluğu düşürmeyi değil, yoksulluğu yönetmeyi hedefliyor" dedi.

İyi Parti'nin kalkınma politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan OVP'yi değerlendirdi. Özlale, sosyal medya hesabında, "AKP, açıkladığı Orta Vadeli Program ile yoksulluğu düşürmeyi değil, yönetmeyi hedeflediğini bir kez daha kanıtladı. Çalışanın milli gelirden aldığı payın daha da düşmesi öngörülürken bütçe açığından aslan payını, servet transferi görevi gören KKM alıyor. Neyse ki az kaldı" mesajıyla yayınladığı videoda şunları söyledi:

"BU YÖNETİM ANLAYIŞI YOKSULLUĞU YÖNETMEYİ HEDEFLİYOR"

"Umarız Sayın Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Plan alelacele ve özensizce yazılmıştır. Aksi takdirde AK Parti'nin, Türkiye'de fakirliği ve gelir dağılımındaki bozulmayı daha da artırmayı planladığını söyleyebiliriz. Biraz açıklayalım; ilk önce kişi başı milli gelirimiz, 17 yıl önceki satın alma gücüne denk hale geliyor. Daha da vahimi, halkımızın tüketim artışının büyümenin altında kalacağı ön görülüyor. Zaten emeğin milli gelirden aldığı pay tarihin en düşük seviyesindeyken çalışan kesimi daha da yoksullaştıracak bir programla karşı karşıyayız. İşte o yüzden bu yönetim anlayışı, yoksulluğu düşürmeyi değil, yoksulluğu yönetmeyi hedefliyor.

"2022'NİN BUNDAN SONRAKİ DÖNEMİ İÇİN 490 MİLYARLIK BİR BÜTÇE AÇIĞI ÖN GÖRÜLMÜŞ"

Bütçe tarafına geldiğimizde de 2022'nin bundan sonraki dönemi için 490 milyarlık bir bütçe açığı ön görülmüş. Peki bu para nereye gidiyor? Doğru bildiniz; aslan payını, servet transferinden başka hiçbir işlevi olmayan Kur Korumalı Mevduat sistemi alıyor. Peki biz bunu nereden biliyoruz? Yine OVP'nin kendisinden. Ağustos-aralık arası için ortalama dolar kurunun 18,62 lira olacağı öngörülmüş. Bu da KKM için çok ciddi bir kamu kaynağının, ihtiyacı olan vatandaşımız yerine bu sistemde parası olan vatandaşımızın cebine girmesi demek. Oysa aynı dönemde Almanya ne yaptı; 65 milyar euroluk bir paket daha açıklayıp enflasyondan etkilenen emekli ve öğrencilere ek bir para yardımı yaptı.

"AÇIKLANAN OVP, AK PARTİ'NİN TÜRKİYE'Yİ UCUZ EMEK VE UCUZ TATİL CENNETİ YAPMAKTA KARARLI OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYUYOR"

Almanya demişken OVP'de yer alan turizm gelirlerinden bahsetmemek olmaz. Almanya'da ucuz bir süpermarkette 22 günlük bir Türkiye paketini bir Alman 599 euroya satın alabiliyor. Aynı paraya bir Türk ise kendi ülkesinde sadece 5 günlük tatil yapabiliyor. İki ülke vatandaşı arasındaki satın alma gücündeki farka değinmiyorum bile. İşte bu ucuzu ve vasatı baş tacı eden turizm politikasıyla önümüzdeki 3 yılda turizm gelirlerinin tam 28 buçuk milyar dolar artması hedeflenmiş. Dikkatinizi çekerim; son 20 yılda turizm gelirlerimiz toplam 24 buçuk milyar dolar artabilmiş. Özetle açıklanan program, AK Parti'nin Türkiye'yi ucuz emek ve ucuz tatil cenneti yapmakta kararlı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor."