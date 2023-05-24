Ümit Özdağ: "Zafer Partisi Olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde İkinci Turda Destekleme Kararı Verdik"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu; "Türkiye’nin geleceği açısından, Türkiye’nin huzurlu bir ülke olması açısından, Türkiye’nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşup daha sağlıklı bir yol yürümesi açısından her bir genel başkana, her bir siyasal partiye sorumluluklar düşüyor. Bizler de bu sorumluluğun bilincinde bir araya geldik" dedi. Özdağ ise, "Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda destekleme kararı verdik... Eğer annelerinizden ve babalarınızdan aldığınız Türkiye’yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, Türkiye’nin Türkiye olarak kalmasını istiyorsanız, göçmenistan olmasını istemiyorsanız, kızınız sokağa çıktığı zaman endişelenmek istemiyorsanız, akşam saat 21.30’da oğlunuzu köşedeki bakkala yollarken güven içinde yollamak istiyorsanız 28 Mayıs’ta yapılacak seçimde 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikaya ve politikacılara destek verin ve Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verin. Bu ülkenizin göçmenistan olmamasının tek yolu" diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu; " Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'nin huzurlu bir ülke olması açısından, Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşup daha sağlıklı bir yol yürümesi açısından her bir genel başkana, her bir siyasal partiye sorumluluklar düşüyor. Bizler de bu sorumluluğun bilincinde bir araya geldik" dedi. Özdağ ise, "Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda destekleme kararı verdik... Eğer annelerinizden ve babalarınızdan aldığınız Türkiye'yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, Türkiye'nin Türkiye olarak kalmasını istiyorsanız, göçmenistan olmasını istemiyorsanız, kızınız sokağa çıktığı zaman endişelenmek istemiyorsanız, akşam saat 21.30'da oğlunuzu köşedeki bakkala yollarken güven içinde yollamak istiyorsanız 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikaya ve politikacılara destek verin ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin. Bu ülkenizin göçmenistan olmamasının tek yolu" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldiler. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ile Özdağ birlikte açıklama yaptılar.

Ümit Özdağ, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Zafer Partisi olarak Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

"GÜZEL SONUÇLAR ELDE EDİLDİ"

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Oldukça verimli ve güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bir metin de hazırlandı. O metni biraz sonra değerli basın mensuplarıyla paylaşacağız iki Genel Başkanın imza attığı bir metin. Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'nin huzurlu bir ülke olması açısından, Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşup daha sağlıklı bir yol yürümesi açısından her bir genel başkana, her bir siyasal partiye sorumluluklar düşüyor. Bizler de bu sorumluluğun bilincinde bir araya geldik. Oturduk, konuştuk, kurmaylarımız geldi bir araya, oturduk konuştuk. Güzel sonuçlar elde edildi. Ev sahipliği yaptığı için başta sayın Genel Başkana ve arkadaşlarına da yürekten teşekkür ederim. Umarım Türkiye, güzel günlere gebe zaten, çok daha güzel bir atmosferde seçim sonrası tekrar buluşacağız. Türkiye'yi huzura kavuşturacak adımları kararlılıkla atacağız."

Ümit Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şöyle:

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU, HİÇ ŞÜPHESİZ ÜLKEMİZDE YAŞAYAN 13 MİLYON SIĞINMACI VE KAÇAĞIN VATANLARINA GERİ YOLLANMASIDIR: Türkiye'nin en önemli sorunu, hiç şüphesiz ülkemizde yaşayan 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına geri yollanmasıdır. Bu 13 milyon, vatanlarına geri yollanmadan ve yenilerinin gelmesi, kararlı politikalarla engellenmeden Türkiye'nin ekonomik sorunlarını aşması mümkün değildir. Yılda 11 milyar dolar sığınmacılara harcayarak Türk halkını fakirlikten kurtaramayız; Kiraların yükselmesini engelleyemeyiz, vatandaşlık satarak Türk halkının gayri menkul almasını rahatlıkla sağlayamayız; sokaklarda güvenliği sağlayamayız, çocuklarımıza iş bulamayız. Özetle nasıl bir yüzücünün bacaklarına 20'şer kilo demir bağlarsanız, ne kadar iyi yüzücü olursa olsun yüzemez ise bir ülke de 13 milyon sığınmacıyla ekonomisini, güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz. Bundan dolayı 14 Mayıs seçimlerine giderken biz Zafer Partisi olarak sığınmacıları vatanlarına geri yollamak için destek istedik. Ancak partimizin yeni kurulmuş olması, medyada uygulanan ambargo yeterince vatandaşa erişmemizi engelledi. Fakat, birinci turun sonunda gördük ki ortaya çıkan siyasi görünüm, iki adayın 28'inde bir ikinci yarış için Türk halkının önüne gideceği çerçeveyi oluşturmuş.

KEMAL BEY ÇOK NET BİR ŞEKİLDE SIĞINMACILARIN VATANLARINA DÖNMESİ GEREKTİĞİNİ VE BU POLİTİKAYI İZLEYECEĞİNİ SÖYLEDİ : AK Parti Genel Başkanvekili Numan Bey bizi ziyaret etti. Kendilerine sorduk. Bizden destek istediler. Sorduk. 'Sığınmacılar konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz?' Anlattıkları şey, sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey ile görüştük. Kemal Bey çok net bir şekilde sığınmacıların vatanlarına dönmesi gerektiğini ve bu politikayı izleyeceğini söyledi. Bu politikanın detaylarını konuştuk. Zafer Partisi'nin önermiş olduğu bir sene içerisinde uluslararası hukuka uygun, insan haklarını gözeten, Suriyelilerin Suriye'de güvenliğini sağlayacak ama Türk ekonomisinin üzerindeki büyük yükü de kaldıracak, sokaklarımızı tekrar güvenli hale getirecek, uyuşturucu çetelerini sokaklarımızdan, okullarımızın önünden çözecek bir model üzerinde kendisiyle fikir birliğine vardık ve bundan dolayı da Zafer Partisi olarak sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda destekleme kararı verdik. Hayırlı olsun.

13 MİLYON SIĞINMACIYI VATANINA YOLLAYACAK POLİTİKAYA VE POLİTİKACILARA DESTEK VERİN VE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN: Buradan birinci turda Cumhur İttifakı'na oy vermiş, Millet İttifakı'na oy vermiş ve ATA İttifakı'na oy vermiş değerli seçmenlere çağrı… Çağrım şu: Eğer annelerinizden ve babalarınızdan aldığınız Türkiye'yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, Türkiye'nin Türkiye olarak kalmasını istiyorsanız, göçmenistan olmasını istemiyorsanız, kızınız sokağa çıktığı zaman endişelenmek istemiyorsanız, akşam saat 21.30'da oğlunuzu köşedeki bakkala yollarken güven içinde yollamak istiyorsanız 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikaya ve politikacılara destek verin ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin. Bu ülkenizin göçmenistan olmamasının tek yolu."