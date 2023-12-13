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Ümit Özdağ, Zafer Partisi Beypazarı İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Beypazarı İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özdağ, teşkilatın güzel bir şekilde oluşturulduğunu belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Beypazarı İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Özdağ, Milli Egemenlik Caddesi'nde partisinin Beypazarı İlçe Başkanlığı binasının açılışını yaptı, İlçe Başkanı Uğur Turan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe Başkanı Turan'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden Özdağ, çok güzel bir teşkilat oluşturulduğunu belirtti.

Daha sonra Özdağ, Çarşamba Pazarı'nda esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

Zafer Partisi Beypazarı Hisarcık Politika Güncel Haberler

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