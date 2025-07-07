Ümit Özdağ Yangın Duruşmasında Açıklamalarda Bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yangın faciasının duruşmasına katıldı. Özdağ, duruşmanın ara vermesiyle gazetecilere açıklama yaparak şunları söyledi:

"Salonda çok ağır bir hava var. Bu insani hataların sonucunda olduğu kadar hatta ondan daha fazla sistemsel bir hatanın sonucunda gerçekleşmiş insani bir felaket. Yargılamanın daha uzun süreceği, sorgunun başında ortaya çıkmış durumda. İlk sanık ifadesini veriyor ve hem sanık avukatının savunması hem şikayetçi ailelerin avukatlarının soruları gerçeğin bulunması ve suçluların tespit edilmesi, suçluların belirlenmesi sürecinin uzun süre devam edeceğini gösteriyor. Ancak sadece içerideki sanıklar mı suçlu yoksa o salonda sanık olarak bulunması gereken başka insanlar da var mı? Sanıkların avukatları bu konuda ciddi iddialar gündeme getiriyorlar, mahkeme salonu dışında ama her şeyden önce yakınlarını kaybedenlerin ağır acısının hala salonun içinde atmosferin üzerine çökmüş şekilde teneffüs etmek mümkündü."

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,