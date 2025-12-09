Ümit Özdağ, 9 Aralık Uzman Jandarmalar Gününü Kutladı

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 9 Aralık Uzman Jandarmalar Gününü kutlayarak, "Ülkemizin güvenliği konusunda gösterdikleri cesaret ve fedakarlıkla her türlü taktiri hak eden Uzman Jandarmalarımızın gününü kutluyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 9 Aralık Uzman Jandarmalar Gününü kutladı. Özdağ, şu açıklamada bulundu:

"Ülkemizin güvenliği konusunda gösterdikleri cesaret ve fedakarlıkla her türlü taktiri hak eden Uzman Jandarmalarımızın gününü kutluyorum."