Ümit Özdağ: "Türk Milleti Sandıkta Bugünkü Yanlış Yönetimin Hesabını Soracak"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Tuzla'daki pazar ziyaretinde esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek, işlerdeki düşüşe dikkat çekti. Özdağ, mevcut düzenin böyle devam etmeyeceğini ve seçimlerde hesap sorulacağını ifade etti.

(İSTANBUL) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Tuzla'da pazar ziyaret ederek hem esnafın hem vatandaşın sorunlarını dinledi. Özdağ, "Pazara ateş düşmüş ve bu pazardan insanlar çantalarının torbalarının ancak 3'te 1'ini doldurarak evlerine dönüyorlar. Bu düzen böyle devam etmez. İnşallah en kısa zamanda gerçekleşecek olan seçimlerde Türk milleti sandıkta bugünkü yanlış yönetimin hesabını soracak" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Tuzla'da pazar esnafını ziyaret etti, esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Ümit Özdağ şunları kaydetti:

"Bu düzen böyle devam etmez"

"Tuzla'da bu yağmurlu günde pazardayız. Hem alışveriş yapmaya gelen yurttaşlarımızla hem pazar esnafıyla konuştuk. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Tuzla'da da pazarda geçen seneye göre işlerde yüzde 50 düşüş olduğunu gördük. Pazarcı esnafı hale borçlu, giyim eşyası satan esnaf ise işlerin 2-3 aydan beri bıçak gibi kesildiğini ifade etti. Özellikle pazara ateş düşmüş ve bu pazardan insanlar çantalarının torbalarının ancak 3'te 1'ini doldurarak evlerine dönüyorlar. Bu düzen böyle devam etmez. İnşallah en kısa zamanda gerçekleşecek olan seçimlerde Türk milleti sandıkta bugünkü yanlış yönetimin hesabını soracak."

Kaynak: ANKA / Güncel
500

