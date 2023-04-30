ÜMİT ÖZDAĞ: TÜRKİYE'Yİ 'GÖÇMENİSTAN' YAPMAYA ÇALIŞANLAR SANDIKTA GEREKEN DERSİ ALACAK

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Atatürk ile kavga edenler Türk milletine savaş açanlar, Türkiye'yi 'göçmenistan' yapmaya çalışanlar sandıkta gereken dersi seçmenden alacaklar" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Burdur'da partisinin İl Başkanlığı'nın açılışına katıldı. Açılışın ardından konuşan Ümit Özdağ, "Seçimler hızla yaklaşıyor. Biz de Zafer Partisi ve Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan Bey'in çalışma ekipleri olarak, bütün Türkiye'de çalışmalarımızı eşgüdüm halinde sürdürüyoruz. Bazı siyaset mühendisliklerinin yapmak istediğinin aksine Türklüğü anayasadan çıkartmak, sığınmacılar için Türkiye'yi bir 'göçmenistan' yapma projesi, Ata İttifakı ve Zafer Partisi'nin Türk halkının desteğini alan direnciyle karşı karşıya kaldı. Türklüğü anayasadan çıkartmak isteyenler, Türk milletine, Türk milleti kavramına karşı savaş açanlar, Türkiye'yi göçmenistan haline getirmek isteyenler Zafer Partisi'nin oluşturduğu cephe karşısında şaşkınlığa uğramış durumdalar. Zafer Partisi'nin arkasında, Sinan Oğan'ın arkasında Türk milletinin tepkisinin her geçen gün yükselerek sandığa doğru ilerlediğini görüyoruz. Biz manipüle anket sonuçlarını da biliyoruz, gerçek anket sonuçlarını da biliyoruz" dedi.

'TÜRK HALKI TÜRKİYE'NİN ORTA DOĞULULAŞTIRILMASINA İZİN VERMEYECEK'

"Gerçek anket sonuçları sandıkta teyit edildiği zaman bazılarının nasıl büyük bir şaşkınlık yaşayacağını da şimdiden ifade edebilirim" diyen Özdağ, şöyle konuştu:

"Türk halkı anayasadan Türklüğün çıkarılmasına, Türk milletinin HDP ile HÜDA-PAR arasına sıkıştırılmasına izin vermeyecek. Türk halkı Türkiye'nin Orta Doğululaştırılmasına izin vermeyecek. Bu izin vermemeyi de Zafer Partisi'ne desteğini açıklayarak gösterecek. Eğer bir kısım halkımız Ata İttifakı'na ve Zafer Partisi'ne destek vermezse, bizim gibi düşünmedikleri için değil bizim onlara yeterince ulaşamamamızdan, bir nedenden dolayı bu seçimde destek vermeyecekler. Ancak biliyoruz ki Türk halkının yüzde 90'ı bizim gibi düşünüyor. Türk halkının yüzde 90'ı Türkiye'nin göçmenistan olmasına karşı. Türk halkının yüzde 90'ı Türklüğün, Atatürk'ün anayasadan çıkartılmasına karşı. Mevcut iki iktidar arasında hemen hemen hiçbir fark yok. Oysa Ata İttifakı ve Zafer Partisi, Türk halkını seçeneksiz olmaktan kurtarmıştır. Seçimler başlamadan önce bize 'oy bölüyorsunuz' diye serzenişte bulunan birçok insan şimdi; 'İyi ki varsınız, siz olmasaydınız AKP'lileri, siz olmasaydınız FETÖ'cüleri Millet İttifakı listelerinden meclise yollamak zorunda kalacaktık. Orada bir başka AK Parti varken niye biz buradaki AK Partilileri yollayalım' diyorlar. Gördük ki demokrasi hakikaten güzel. Böylece liderler halkın önüne her istediklerini koyamıyorlar. 'Ben odunu koysam seçilirim' mantığıyla liste yapanlar şimdi seçmenden gereken dersi alacaklar. Atatürk ile kavga edenler, Türk milletine savaş açanlar, Türkiye'yi göçmenistan yapmaya çalışanlar sandıkta gereken dersi seçmenden alacaklar." (DHA)