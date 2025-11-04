Haberler

Ümit Özdağ: Türkiye tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor

Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını eleştirerek, Türkiye'nin önemli bir dönemeçten geçtiğini belirtti ve vatanseverlere Zafer Partisi'ne katılmaları çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını eleştirerek, "Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor. Bütün vatanseverleri Zafer Partisine üye olmaya, destek olmaya milli, üniter, laik devleti kararlılıkla savunma mücadelesine katılmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki ifadelerini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada eleştirdi. Özdağ, şunları kaydetti:

"Bahçeli PKK terör örgütü elebaşı Öcalan'ın verdiği sözleri tuttuğundan bahsettikten sonra MHP'li komisyon üyelerinin de İmralı adasına giderek Öcalan'ın fikirlerini, 'ihtiyaç duyulan mesajları' alacağını açıklamış. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması istemiş. Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor. Bütün vatanseverleri Zafer Partisine üye olmaya, destek olmaya milli, üniter, laik devleti kararlılıkla savunma mücadelesine katılmaya davet ediyorum."

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
