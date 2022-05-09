Ümit Özdağ, Süleyman Soylu'nun "Operasyon çocuğu" sözlerine yanıt verdi: Bazı operasyonlar yaptığım doğrudur

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi için sarf ettiği "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" sözlerinin ardından bakanlık binasına gitmişti. Bakanlık binası önünde arbede yaşanırken Özdağ, "Süleyman Soylu, ya sen özür dilersin ya da bu kavga sonuna kadar devam eder" demişti.

SIĞINMACI SORUNUNA DEĞİNDİ

Siyaset gündemini hareketlendiren sözler sonrasında Ümit Özdağ, bugünse Zafer Partisi Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Özdağ, "Değerli basın mensupları, ülkemizin karşı karşıya olduğu en ağır sorun şüphesiz stratejik göç mühendisliği ile ülkemize yönlendirilen kaçak göçmenlerdir. Bu sorun ülkemizin geleceği üzerine bir kabus gibi çökmüştür. Eğer önlem alınmazsa demografik yapımız değişecek, Türkiye açlığa, sefalete ve en önemlisi bir dış savaşa sürüklenecektir. Göçün temel nedeni AK Parti'nin yanlış göç politikasıdır. Sonuç olarak İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre 7 milyon 730 bin yabancı yaşamaktadır. Kayıtsızların tahmini rakamı buna dahil değildir. Şimdiye kadar 8 milyon üzerinde olduğunu düşünüyorduk ancak şimdi görünüyor ki Türkiye'deki yabancı sayısı 10 milyonun üstüne çıkmıştır." dedi.

"BAZI OPERASYONLAR YAPTIĞIM DOĞRUDUR"

Bakan Soylu'nun kendisi hakkında sarf ettiği "Operasyon çocuğu" cümlesine de yanıt veren Özdağ, "Benimle ilgili olarak 'Soros Çocuğu' ifadesini kullanmaktadır. Soros ve desteklediği vakıflar sığınmacıların Türkiye'de kalmasını desteklemektedir. Soylu bir de benim için "operasyon çocuğu" demiş. Benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değişik kurumları için Türkiye'nin milli güvenliği konusunda yazılı görevlendirme ile bazı operasyonları yaptığım doğrudur. Soylu'nun yer aldığı operasyonlarla benim gerçekleştirdiğim operasyonlar arasında gerçekten çok fazla fark var. Soylu'ya moralini bozacak ama bir şey daha söyleyeyim, kendi bakanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ama yaptırılan bazı bilimsel çalışma merkezli operasyonlarda benim yetiştirdiğim kadrolar tarafından gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.