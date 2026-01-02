Haberler

Ümit Özdağ: "Bağ-Kur ve Gss'lilerin Sağlığa Erişimini Sağlayacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Vakit Kaybetmeksizin Çıkarılmalıdır"

Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ekonomik krizin vatandaşı borca sürüklediğini ve iktidarın borçluya sağlık hizmetlerini yasakladığını belirtti. Bağ-Kur ve GSS'lilerin sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması için Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin acilen çıkarılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ağır ekonomik kriz vatandaşı borca sürüklerken, iktidar borçluya sağlığı yasaklayan ve hastaneye erişim engeli koyan bir anlayışı dayatıyor. Bağ-Kur ve GSS'lilerin sağlığa erişimini sağlayacak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi vakit kaybetmeksizin çıkarılmalıdır" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2026 yılı için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılmadığından prim borcu bulunan Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler yılbaşından bu yana sağlık hizmetlerine erişemiyor. Ağır ekonomik kriz vatandaşı borca sürüklerken, iktidar borçluya sağlığı yasaklayan ve hastaneye erişim engeli koyan bir anlayışı dayatıyor. Bağ-Kur ve GSS'lilerin sağlığa erişimini sağlayacak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi vakit kaybetmeksizin çıkarılmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
