Ümit Özdağ: Kerkük'te Türkmenlerin Oy Kullanması Engellendi

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, " Kerkük'te Türkmenlerin oy kullanması yer yer engellendi. Türkmenlere yönelik saldırılarda ölümler gerçekleşti. Ankara sadece seyretti. DEM Parti kahkahalar atıyor. Dışişleri Bakanlığı ne açıklama yapacak acaba?" dedi.

Irak'ta düzenlenen genel seçimlere ilişkin X hesabından yazılı açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ şunları ifade etti:

"Irak'ta seçimler özellikle Türkmen bölgelerinde büyük usulsüzlükler ile yapıldı. Kerkük'te Türkmenlerin oy kullanması yer yer engellendi. Türkmenlere yönelik saldırılarda ölümler gerçekleşti. Ankara sadece seyretti. DEM Parti kahkahalar atıyor. Dışişleri Bakanlığı ne açıklama yapacak acaba?"