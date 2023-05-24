Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile Fotoğrafını Paylaştı… 'Türkiye Göçmenistan Olmayacak. 29 Mayıs 2023'de Türk Halkı Ülkesini Geri Almaya Başlayacak'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda destekleyeceklerini açıkladığı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Atatürk'ün portresi önünde el sıkıştıkları fotoğrafı Twitter hesabından, "Türkiye göçmenistan olmayacak. 29 Mayıs 2023'de Türk halkı ülkesini geri almaya başlayacak" notuyla paylaştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklamasının ardından Twitter hesabından Kılıçdaroğlu ile el sıkıştığı bir fotoğrafı paylaştı. Özdağ, bugün Kılıçdaroğlu ile partisinin genel merkezinde yaptığı ortak basın açıklamasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye göçmenistan olmayacak. 29 Mayıs 2023'de Türk halkı ülkesini geri almaya başlayacak."