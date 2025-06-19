Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu Ziyaret Etti

(ANKARA) - Tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası Özdağ, "Bizim yan yana gelişlerimiz bugünkü ziyaretimiz daha önce Sayın Genel Başkanın beni Silivri'de ziyaretleri PKK ile yürütülen müzakereler çerçevesinde değil, onun ötesinde. Sadece dar bir alana sıkıştırmamak lazım. Türkiye'de hukuk devletinin, demokrasinin, tekrar tesis edilmesi, milli güvenliğimizin güvence altına alınması, gençlerimizin yurt dışına burada bir gelecek görmeden gitme çabalarının arzularının sona ermesi daha kapsamlı bir çerçevede meseleyi ele almak lazım" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Zafer Partisi heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Ali Yenişehirlioğlu, Seyit Yücel ve Suzan Küçüksaraç yer aldı. Saat 12.00'de başlayan görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü. Ziyaretin ardından yapılan ortak basın açıklamasında konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ şunları kaydetti:

"Değerli İYİ Partililere hürriyetimin 5 ay süreyle tahdit dönemde vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Siz başta olmak üzere birçok İYİ Parti yetkilisi, milletvekili ve hukukçu kimliği olan İYİ Partlili arkadaşım beni ziyaret ettiler ve desteklerini birlikteliklerini ifade ettiler. Bundan dolayı ilk ziyareti de sizze yapmayı arzu ettim bu destekten dolayı teşekkürlerimi ifade etmek için. Sayın genel başkanın ifade ettiği gibi çok kıymetli bir değerlendirme sürecine aslında bakanlık izniyle yaptığımız görüşmeler çerçevesinde gerçekleştirmiştik. Şimdi özgür bir ortamda İYİ Parti Genel Merkezi'nde yine bir değerlendirme ve gelecek projeksiyonu yaptık. Türkiye için bu zor dönemden geçerken ülkemiz hayırlı olacağı inancındayım. Bugünlerde bir de TBMM'de, İYİ Parti Milletvekillerinin dahil olduğu bir Talat Paşa tartışması oldu. Milli kahramanımız, büyük Türk milliyetçisi Talat Paşa'ya yapılan saldırıya İYİ Parti milletvekillerinin vermiş olduğu onurlu tepkiden dolayı Sayın genel başkanın şahsında teşekkür ve tebriklerimi ifade etmek istiyorum. Ben de yarın saat 11.00'de Talat Paşa heykeli önünde bir saygı duruşunda bulunacağım."

Uyarmayı gerekli hissediyorum

İran'dan gelebilecek göçe ilişkin yönetilen soruya Özdağ, "Türkiye, yeterince göç almış bir ülke daha fazla göçe ihtiyaç duymaz. Mevcut olanların vatanına dönmesi süreci aslında şekillendirilmeli. Ancak, İran'da rejimin yıkılmasıyla sonuçlanacak bir iç savaşı tetikleyecek sürece evrilme ihtimali var bundan dolayı iktidarı bunu göz önüne alarak şimdiden sınırda gereken önlemleri alması gerektiği konusunda uyarmayı gerekli hissediyorum" ifadesini kullandı.

Demokrasi yolundayız

Ümit Özdağ, görüşmenin 'Üçüncü yol' arayışı için mi yapıldığı sorusuna, "Demokrasi yolundayız hukuk yolundayız. Milli, üniter, laik devlet yolundayuz. Anayasanın 66. maddesinin, 42. maddesinin yolundayız. Bu doğru yoldur" ifadesini kullandı.

"Yan yana gelişleriniz artacak mı?" sorusuna Özdağ, "Bizim yan yana gelişlerimiz bugünkü ziyaretimiz daha önce Sayın Genel Başkanının beni Silivri'de ziyaretleri PKK ile yürütülen müzakereler çerçevesinde değil, onun ötesinde. Sadece dar bir alana sıkıştırmamak lazım. Türkiye'de hukuk devletinin, demokrasinin, tekrar tesis edilmesi, milli güvenliğimizin güvence altına alınması, gençlerimizin yurt dışına burada bir gelecek görmeden gitme çabalarının arzularının sona ermesi daha kapsamlı bir çerçevede meseleyi ele almak lazım" yanıtını verdi.

İran-İsrail çatışması üzerinden Türkiye ekonomisinin zarar görmesi ihtimaline ilişkin partilerin programlarının ne olduğu sorusunu yanıtlayan Özdağ şunları kaydetti:

"Ortada resmi bir bilgi yok. Yaptığımız değerlendirmeler açık kaynak ve uzman değerlendirmelerinden kaynaklanıyor. Bunlar bile önümüzdeki sürecin İran'daki gelişmelerin ABD'nin dahil olması durumunda Rusya ve Çin'i de içine çekilip ortaya çok vahim bir tablo çıkartması ihtimali var. Bu ihtimal Türkiye üzerindeki yükü artıracaktır. Bundan dolayı iktidarın iç cepheyi tesis etme doğrultusunda hukuk devletine demokrasiye geri dönerken düşman ceza hukuku uygulamalarını da geride bırakması bir zarurettir."