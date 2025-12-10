Özdağ'dan Mesem Tepkisi: "Güvencesiz, Adaletsiz ve Vicdansız Bir Düzenin Sonuçlarıyla Karşı Karşıyayız"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin MESEM kapsamında gönderildiği atölyede maruz kaldığı işkence sonucu hayatını yitirmesine tepki gösterdi ve "Muhammed'in ölümü ve bu yıl yaşamını yitiren onlarca çocuğumuz, mesleki eğitimi yeniden inşa etme zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bu düzen değişmek zorundadır ve değişecektir" dedi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde gördüğü işkence sonucu iç organları parçalanan 15 yaşındaki işçi Muhammed Kendirci tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda duruma tepki gösterdi.

Özdağ, Kendirci'nin MESEM kapsamında gönderildiği marangoz atölyesinde hayatını kaybetmesinin bu düzenin çocukları koruyamadığının göstergesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl yalnızca MESEM çarkı içinde 85 çocuğumuzun iş cinayetlerinde ölmesi, yaşananların istisna değil sistematik bir sorun olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Staj, çıraklık ve mesleki eğitim ülkemizin üretim gücü için değerlidir. Ancak denetim ve kontrol sağlanmadığında eğitim değil, tehlike üretmektedir. Bugün MESEM, gençlere meslek kazandıran bir program olmaktan çıkmış; ağır işlerde çalıştırılan çocukların ucuz işgücüne dönüştürüldüğü, yoksulluğun istismar edildiği bir yapıya dönüşmüştür.

Bu çocuklar haftanın dört günü ağır işlerde çalıştırılırken sigorta primleri kamu kaynaklarından ödeniyor; fakat bu primler emeklilikte bile sayılmıyor. Çocuğun hem bugünü hem geleceği elinden alınırken buna 'eğitim' denilmesi kabul edilemez. Güvencesiz, adaletsiz ve vicdansız bir düzenin sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Muhammed'in ölümü ve bu yıl yaşamını yitiren onlarca çocuğumuz, mesleki eğitimi yeniden inşa etme zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bu düzen değişmek zorundadır ve değişecektir. Zafer Partisi olarak çocuklarımızın sömürülmediği, güvenliğin ve adaletin egemen olduğu bir yapıyı kurmakta kararlıyız."