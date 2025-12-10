Haberler

Özdağ'dan Mesem Tepkisi: "Güvencesiz, Adaletsiz ve Vicdansız Bir Düzenin Sonuçlarıyla Karşı Karşıyayız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin marangoz atölyesinde maruz kaldığı işkence sonucu hayatını kaybetmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Özdağ, mesleki eğitimin yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak, çocuk işçiliğinin sistematik bir sorun haline geldiğini belirtti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin MESEM kapsamında gönderildiği atölyede maruz kaldığı işkence sonucu hayatını yitirmesine tepki gösterdi ve "Muhammed'in ölümü ve bu yıl yaşamını yitiren onlarca çocuğumuz, mesleki eğitimi yeniden inşa etme zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bu düzen değişmek zorundadır ve değişecektir" dedi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde gördüğü işkence sonucu iç organları parçalanan 15 yaşındaki işçi Muhammed Kendirci tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda duruma tepki gösterdi.

Özdağ, Kendirci'nin MESEM kapsamında gönderildiği marangoz atölyesinde hayatını kaybetmesinin bu düzenin çocukları koruyamadığının göstergesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl yalnızca MESEM çarkı içinde 85 çocuğumuzun iş cinayetlerinde ölmesi, yaşananların istisna değil sistematik bir sorun olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Staj, çıraklık ve mesleki eğitim ülkemizin üretim gücü için değerlidir. Ancak denetim ve kontrol sağlanmadığında eğitim değil, tehlike üretmektedir. Bugün MESEM, gençlere meslek kazandıran bir program olmaktan çıkmış; ağır işlerde çalıştırılan çocukların ucuz işgücüne dönüştürüldüğü, yoksulluğun istismar edildiği bir yapıya dönüşmüştür.

Bu çocuklar haftanın dört günü ağır işlerde çalıştırılırken sigorta primleri kamu kaynaklarından ödeniyor; fakat bu primler emeklilikte bile sayılmıyor. Çocuğun hem bugünü hem geleceği elinden alınırken buna 'eğitim' denilmesi kabul edilemez. Güvencesiz, adaletsiz ve vicdansız bir düzenin sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Muhammed'in ölümü ve bu yıl yaşamını yitiren onlarca çocuğumuz, mesleki eğitimi yeniden inşa etme zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bu düzen değişmek zorundadır ve değişecektir. Zafer Partisi olarak çocuklarımızın sömürülmediği, güvenliğin ve adaletin egemen olduğu bir yapıyı kurmakta kararlıyız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
title