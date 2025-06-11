Ümit Özdağ'ın Tutukluluğu Devam Ediyor

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL/SİLİVRİ) 142 gündür Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik bir hücrede tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Karar duruşması, 6 gün sonrasına, 17 Haziran'a ertelendi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla 142 gündür tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması, bugün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma, Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki 2 no'lu duruşma salonunda gerçekleştirildi. Duruşmayı; CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ankara Barosu Başkanı Köroğlu, Prof. Dr. Emin Gürses, Yusuf Halaçoğlu, Emin Şirin, Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş takip etti.

Mahkeme başkanı Ramin Saedi'yi tanıyıp tanımadığını sordu

Kimlik tespitinin ardından Özdağ'ın savunmasına geçildi. Özdağ, 51 sayfalık yaklaşık iki buçuk saat süren savunma yaptı. Savunmasının ardından mahkeme başkanı, Özdağ'a Ramin Saeidi'yi tanıyıp tanımadığını sordu. Özdağ, 'evet' diyerek şunları ekledi:

"Mükemmel bir ses sanatçısıdır. Güney Azarbeycan Türkü'dür. Ambargotv adlı twitter hesabında birçok genç gibi video ve görseller paylaşmıştır. Ayrıca onunla ilgili iddianameye konulan o tweetler geçen ay beraat aldı."

Mahkeme başkanının "Bu twitter hesabıyla bir bağlantınız var mı?" sorusuna ise, "Ben kullanmıyorum referandum sırasında muhalafete ambargo uygulanıyordu. Ambargo tv hesabını kurup satın aldım. Kullanımını da genç arkadaşlara bıraktım." yanıtını verdi. Mahkeme başkanı, "O zaman Ramin'in 'Ben içerik belirlemiyordum, Ümit Özdağ'ın dediklerini yapıyordum' beyanlarına katılmıyor musunuz" diye sordu. Özdağ, "evet" şeklinde yanıtladı.

"Ortada bu olayları kışkırtığıma dair kanıt yok"

Savunma avukatların savunmalarının ardından ise savcılık, esas hakkında mütalaasını verdi. Savcılık, Özdağ'ın tutukluluğunun devamı yönünde görüş bildirdi. Özdağ ve avukatları mütalaaya karşı savunmalarını gerçekleştirdi. Özdağ, "Savcılığın mütalaasını hayretle dinledim. Ortada bu olayları kışkırtığıma dair kanıt yok. Hiçbirisinde TCK 216'nın çerçevesini çizdiği suç yok. Savcılık o tek kişilik hücrede yatmamı talep ediyor. Bu hukuk değil artık. Muhalif olduğumdan ötürü Anayasal ve yasal haklarım askıya alındığı için, sığınabileceğim tek adalete sığınırım, Allah'ın adaletine..." dedi. Özdağ'ın konuşmasının ardından salonda yüksek seste alkış sesleri yükseldi.

"Her hakim ve savcı mesleğin başında cezaevini görmelidir"

Özdağ'ın avukatı Mehmet Savaş Özdağ ise, "Her hakim ve savcı mesleğin başında cezaevini görmelidir. Siz bu akşam eve gideceksiniz başınızı yastığa koyacaksınız ama Özdağ'ın burada kalmasını talep ediyorsunuz. Bu insanın kaçacağına ilişkin bir gerekçe gösterin saygı duyalım. Siz Cumhuriyet Savcısısınız ya! Tutuklu yargılanmasını gerektirecek ne var? Bakıyorum mütalaanıza o gerekçeyi göremedim. Adli kontrol tedbirlerinin yeterli görmeyecek ne var?" diyerek tepki gösterdi.

Mahkeme, Özdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Salondan yuh sesleri yükseldi. Karar duruşması, 6 gün sonra, 17 Haziran'da Silivri'deki duruşma salonunda görülecek.

"Ümit Özdağ yanlız değildir"

Kararın ardından Silivri'de "Hükümet istifa", "Ümit Özdağ yalnız değildir", Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları atıldı. Andımız okundu.

(SON)