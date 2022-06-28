Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi (4)

HATAY VALİLİĞİ GİRİŞ ENGELİNİ KALDIRDI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Suriye sınırına gidip ilk mayını döşeyeceğiz" sözleri nedeniyle Hatay girişinde güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı. Hatay Valiliğinin giriş engelini kaldırmasıyla kente giren Özdağ, partisinin il binasına gelerek basın açıklaması yaptı. İran, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'dan on milyonlarca kişinin Türkiye'ye yöneleceğini söyleyen Özdağ, "Değil iki metrelik duvar, Çin seddi inşa etseniz yine de bu göçü durdurmak mümkün değil. Halen ülkemizde 10 milyonun üzerinde sığınmacı ve kaçak var." diye konuştu.

Özdağ, konuşmasının sonunda Hataylılara seslenerek, "Söz veriyorum, 2023 Haziran'ından itibaren Suriyeli misafirlerimiz vatanlarına geri dönmeye başlayacaklar. Hatay'da Suriyelileri ancak turist olarak göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

İzzet NAZLI/ HATAY, -