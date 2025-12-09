Ümit Özdağ'dan, Yağız Kaan Erdoğmuş'a Tebrik: "İlk 50'de 1 Değil, İlk 20'de 19 Türk Sporcu Yetiştirmeyi Hedefleyeceğiz"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 14 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş'un dünyanın en iyi 50 satranç oyuncusu arasına girdiğini öğrendiğini belirterek, "İlk 50'de 1 değil, ilk 20'de 19 Türk sporcu yetiştirmeyi hedefleyeceğiz" dedi.

Zafer Partisi Lideri Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yağız Kaan Erdoğmuş'un dünyanın en iyi 50 satranç oyuncusu arasına girdiğini öğrendim. Üstelik ilk 50'deki en genç sporcu. 14 yaşındaki sevgili Yağız'ı kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum. Zafer Partisi iktidarında satranç sporcularına daha fazla destek vereceğiz. İlk 50'de 1 değil, ilk 20'de 19 Türk sporcu yetiştirmeyi hedefleyeceğiz."