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ÜMİT ÖZDAĞ İKTİDARA GELDİĞİMİZDE SIĞINMACILARI GÖNDEREMEZSEK İSTİFA EDERİM

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ÜMİT ÖZDAĞ İKTİDARA GELDİĞİMİZDE SIĞINMACILARI GÖNDEREMEZSEK İSTİFA EDERİM

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri'nin Talas ilçesinde esnafla sohbetinde, İktidara geldiğimizde sığınmacıları gönderemezsek istifa ederim. Birinci senenin sonunda 1 tanesi kalırsa 1 gün durmam dedi.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri'nin Talas ilçesinde esnafla sohbetinde, İktidara geldiğimizde sığınmacıları gönderemezsek istifa ederim. Birinci senenin sonunda 1 tanesi kalırsa 1 gün durmam dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Talas ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Özdağ' a Zafer Partisi İl Başkanı Serap Altun ve parti üyeleri eşlik etti. Halkla sohbet eden Özdağ, Bizi Türk, Kürt, Alevi ve Sünni diye birbirimize düşüremediler ama göçmenlerin içine soktukları ajanlarla ortalığı karıştıracaklar. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinden PKK'yı yollayıp iç savaş çıkaracaklar. Bu Kürdistan projesidir. Maalesef bugünkü iktidar bu tehlikeyi görmüyor. Allah'tan korkun kardeşim. Erdoğan kaç defa 'Muhalefet yollamak istiyor, biz yollamayacağız' diye açıklama yaptı. Biz iktidara geldiğimizde sığınmacıları gönderemezsek istifa ederim. Birinci senenin sonunda 1 tanesi kalırsa 1 gün durmam ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zafer Partisi Ümit Özdağ Talas Güncel Haberler

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