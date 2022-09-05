Ümit Özdağ: Haziran 2023 Seçimleri Bir Referandum Olacak.

Zafer Partisi, Türkiye’deki sığınmacı ve kaçak göçmenleri ülkelerine geri göndermek amacıyla hazırladığı ‘Anadolu Kalesi Projesi’ni tanıttı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Haziran 2023 seçimleri bir referandum olacaktır. Bu referandumun sorusu, ‘Türkiye, Türkiye olarak kalsın mı, yoksa göçmenistan mı olsun’ şeklindedir” dedi.

Zafer Partisi, Türkiye'deki sığınmacı ve kaçak göçmenleri ülkelerine geri göndermek amacıyla hazırladığı 'Anadolu Kalesi Projesi'ni tanıttı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Haziran 2023 seçimleri bir referandum olacaktır. Bu referandumun sorusu, 'Türkiye, Türkiye olarak kalsın mı, yoksa göçmenistan mı olsun' şeklindedir" dedi.

Zafer Partisi, bugün Ankara'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki sığınmacı ve kaçak göçmenleri ülkelerine geri göndermek amacıyla hazırladığı 'Anadolu Kalesi Projesi'nin ayrıntılarını basınla ve kamuoyu ile paylaştı. Ümit Özdağ, tanıtım öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Zafer Partisi, Türkiye'nin örtülü ve sessiz bir istila ile işgal edilmesine direnmektedir. Türkiye'de devlet Lübnanlaşmakta, coğrafya Filistinleşmektedir. Lübnan'da devlet, mezhepler ve dinler arasında paylaştırılmıştır. Devletimiz ise AKP tarafından cemaat ve tarikatlar arasında pay edilmiştir. Devlet Lübnanlaştırılmaktadır. Ülkemiz, Filistin'in Yahudiler tarafından satın alınması gibi yabancılar tarafından satın alınmaktadır. Kimse 'çok bir şey alınmadı' demesin. İsrail kurulduğunda ancak yüzde 7'si Yahudilere aitti toprakların.

"TÜRK MİLLETİ, DEVLETİNİ YİTİRMİŞ DURUMDADIR"

Özetle Türk Milleti, devletini yitirmiş durumdadır. Çünkü 20 yıldır Türkiye'yi, Türk zihniyeti değil sözde siyasal ümmetçi, özde Türk düşmanı bir zihniyet talan ve fethetmektedir. Son 20 yılda tarihin en büyük soygunlarından birisi Türkiye'de yaşanmıştır. Zafer Partisi, bir yıl içinde Türk siyasetinde en önemli belirleyicilerden birisi olmuştur. Zafer Partisi, sadece kendi politikaları ile Türk halkını, seçmeni etkilemekle kalmamış, iktidar ve muhalefetteki düzen partilerine de bilgisayar dili ile format atmıştır…

"HAZİRAN 2023 SEÇİMLERİ BİR REFERANDUM OLACAKTIR"

Siyasetin ayrımı, ülkemizin sürüklenmeye çalışıldığı iç savaş tehdidini bertaraf edecek Zafer Partisi ile sığınmacıları geri yollayamayacak, iç savaş tehdidini bertaraf edemeyecek düzen partiler arasındadır. Haziran 2023 seçimleri bir referandum olacaktır. Bu referandumun sorusu, 'Türkiye, Türkiye olarak kalsın mı, yoksa göçmenistan mı olsun' şeklindedir. 'Türkiye, Türkiye kalsın' diyenler Zafer Partisi'ni, 'kalmasın' diyenler düzen partilerini seçecektir."

Özdağ'ın konuşmasının ardından Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fikret Bayır, 'Anadolu Kalesi Projesi'nin sunumunu yaptı. Bu projenin Zafer Partisi iktidara geldiğinde 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi olacağını belirten Bayır, Türkiye'deki yabancılar 'bireysel göç ile gelenler' ve 'kitlesel göç ile gelenler' olmak üzere iki bölümde ele alacaklarını, bireysel göçle gelenlerin derhal sınır dışı edilmelerinin esas olacağını söyledi.

YABANCI İŞLEMLERİ YÜKSEK KURULU KURULACAK

Bayır, iktidara gelmeleri halinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın yönetim ve sorumluluğunda Yabancı İşlemleri Yüksek Kurulu oluşturacaklarını ve bu kurulun Türkiye'deki kaçak ve geçici koruma altındaki yabancıların sınır dışı işlemleriyle ilgili takvimi belirleyeceğini belirtti. Bayır, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Yabancı İşlemleri Operasyon Merkezi, illerde de Yabancı İşlemleri İl Çalışma Grubu kurulacaklarını açıkladı.