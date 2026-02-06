Ümit Özdağ'dan, Hatay'da Esnaf Ziyareti

HABER: Batuhan DÜKEL / KAMERA: Cemal Berk AYTEKİN

(HATAY) – Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıldönümü dolayısıyla bulunduğu Hatay'da Tarihi Uzun Çarşı esnafını ziyaret etti. Özdağ, esnafın ekonomik kriz ve alım gücündeki düşüşe ilişkin sorunlarını dinledi.

Ümit Özdağ, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıldönümünü anmak için geldiği Hatay'da Tarihi Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan Özdağ'a, bir esnaf Hatayspor atkısı hediye ederken, bazıları ise tatlı ikram etti. Özdağ da özellikle genç Hataylılara, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünün yer aldığı bileklikler hediye etti.

Ziyaret sırasında bir kuyumcu esnafının son dönemde işlerin iyi gitmediğini ifade etmesi üzerine değerlendirmede bulunan Özdağ, şunları söyledi:

"Son üç ayda gittiğim hemen hemen her yerde kuyumcuların şikayetleriyle karşılaşıyoruz. Küçük tasarrufçu biriktirebildiği ile gelip çeyrek altın, yarım altın alıyordu ve birikim yapıyordu. Şimdi asgari ücret 28, emekli 20 bin lira alırken emekli 1,5 çeyrek altın alabiliyor. Nasıl biriktirsin? Ekonomik krizin en somut göstergelerinden bir tanesi kuyumcuların da sıkıntı ifade etmesi."

Depremden bu yana Bağ-Kur borcunu ödeyemediğini dile getiren bir esnafla sohbeti sırasında da konuşan Özdağ, esnafın yaşadığı ekonomik tabloya dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"2024 ile 2025 yılları arasında işlerde yüzde 50 düşüş var. Karlar düşmüş, maliyetler artmış durumda. Esnaf borçlu; Bağ-Kur borcu, kredi borcu var. Pazarda da vatandaşın alım gücü yok, esnafın da kar marjı düşük. İki taraf da birbirine üzülüyor. Biraz depremzedeye benziyor esnaf. Bağırıyor 'kimse var mı?' diye, ses yok."