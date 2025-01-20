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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
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Ümit Özdağ Gözaltına Alındı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı ve sağlık kontrollerinin ardından İstanbul'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturmada gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da yapılan sağlık kontrollerinin ardından İstanbul'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına Hareket" suçlaması ile hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ankara'da yemek yediği restorantta gözaltına alındı. Özdağ, Gözaltı sonrası Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan Özdağ araca bindirilirken, hastane önünde kendisini bekleyen Zafer Partililerin desteği ile karşılaştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ hakkındaki soruşturmanın İstanbul'dan başlatılmış olmasından dolayı polisler tarafından İstanbul'a götürülüyor. Karayolu ile soruşturmanın merkezi olan İstanbul'a götürülmek üzere yola çıkarılan Özdağ'ın Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesi bekleniyor.

Ümit Özdağ Gözaltına Alındı
Kaynak: ANKA / Güncel
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