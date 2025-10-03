Haberler

Ümit Özdağ, Fatih Altaylı'nın Tahliye Edilmemesini Eleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Fatih Altaylı'nın yargı süreci üzerinden iktidara sert eleştirilerde bulundu. Özdağ, yargının bağımsızlığının parlamenter sisteme dönüş ile sağlanabileceğini belirtti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Fatih Altaylı'nın tahliye edilmemesi nedeniyle iktidarı eleştirdi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargının bağımsızlığa kavuşması ancak parlamenter sisteme dönüş ile mümkün olabilecektir. O zamana dek Cumhurbaşkanının avukatının bulunduğu bir mahkeme salonundan Cumhurbaşkanının isteği hilafına bir sonuç çıkması çok zor. Fatih Altaylı, işlemesi mümkün olmayan bir suçlama nedeniyle iki ay daha tutuklu kalacak. Herkes ama herkes Fatih Altaylı'nın Cumhurbaşkanını tehdit etmediğini biliyor. Ama bunun suçsuz olmanın hiç bir öneminin olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Türk halkı sessiz bir öfke ile sandığı bekliyor. Sayın Altaylı tekrar geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Hamas'ın kararıyla ilgili Trump'tan ilk sözler! Netanyahu'ya da net emri var

Hamas'ın kararıyla ilgili Trump'tan ilk sözler!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barcelona'da Arda Güler krizi! Ortalık fena karıştı

Barcelona'da "Arda" krizi! Ortalık fena karıştı
Vatandaşı böyle kandırıyorlar: Yaptığı rezilliği utanmadan kayda alıp paylaştı

Yaptığı rezilliği utanmadan kayda alıp paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.