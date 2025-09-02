Ümit Özdağ'dan Yeni Adli Yıl Mesajı: 'Adaletin Siyasallaşmasına Son Vereceğiz'

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Düşman ceza hukuku uygulamaları ile hukuk devletinin askıya alındığı bir süreçte yeni bir adli yıla girerken, milletimizin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birisi hiç şüphesiz hukuksuzluk ve adaletin siyasallaşmasıdır. Türkiye'de yargı bağımsızlığı ağır darbeler almış, mahkemeler milletin değil iktidarın talimatlarıyla hareket eder hale gelmiştir." dedi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yeni adli yılın açılışına ilişkin mesaj paylaştı. Özdağ mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci bir arkadaşım ile yıllar sonra karşılaştığımızda 'Kızın nasıl, nerede okuyor?' diye sordum. 'Uganda'da Okyanus bilimleri okuyor kızım' dedi. Çok şaşırdım. Sonra haritada gözümün önüne Uganda geldi. 'Ama Uganda'da okyanus yok' dedim. Güldü 'Ya İzmir'de hukuk okuyor ama Türkiye'de de hukuk yok, ne fark eder' dedi.

Uganda'daki okyanus kadar hukukun olduğu, düşman ceza hukuku uygulamaları ile hukuk devletinin askıya alındığı bir süreçte yeni bir adli yıla girerken, milletimizin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birisi hiç şüphesiz hukuksuzluk ve adaletin siyasallaşmasıdır. Türkiye'de yargı bağımsızlığı ağır darbeler almış, mahkemeler milletin değil iktidarın talimatlarıyla hareket eder hale gelmiştir.

Bugün milyonlarca vatandaşımız adalet ararken kapılar yüzlerine kapanmakta, hak arayanlar susturulmakta, haksız yere özgürlüğünden edilen insanlar cezaevlerinde tutulmaktadır. Adaletin olmadığı yerde demokrasi, güven ve toplumsal barış olmaz.

Zafer Partisi olarak, bu hukuksuz düzene boyun eğmeyecek; adaletin gerçekten tarafsız, bağımsız ve millet için işlemesi adına sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu vesileyle; bütün baskılara rağmen görevini onuruyla, hakkaniyetle ve cesaretle sürdüren hakim, savcı ve avukatlarımızın yeni adli yılını kutluyor, başarılar diliyorum. Adalet, iktidarın sopası değil; milletin güvencesidir. ve biz bu güvenceyi yeniden tesis edeceğiz."