Haberler

Ümit Özdağ: "Organize Suç Örgütlerinin Yok Edilmesini İstiyorsan Zafer Partisi'ne Üye Ol, Üye Bul"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya üzerinden partisine üye olma çağrısında bulunarak, organize suç örgütleri ve sığınmacılarla ilgili meselelere dikkat çekti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisine üye olunması çağrısında bulunarak, "Organize suç örgütlerinin, uyuşturucu ve sanal kumar çetelerinin yok edilmesini istiyorsan, Zafer Partisi'ne üye ol, üye bul" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "PKK'nın Türk devletine ortak yapılmasını değil, yok edilmesini istiyorsan, 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini istiyorsan, organize suç örgütlerinin, uyuşturucu ve sanal kumar çetelerinin yok edilmesini istiyorsan, adalet, eğitim ve üreten bir ekonomi istiyorsan; Zafer Partisi'ne üye ol, üye bul. Türk Milletinin Zaferine birlikte yürüyelim" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

"Çatı çığı" kabusu! 2 kişi kar altında kaldı, ilçe karanlığa gömüldü
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı