Ümit Özdağ'dan Peker'in Rüşvet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusu: "İhanet İçinde Olan Kimse Bizden Hoşgörü Beklemesin"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sedat Peker’in rüşvet iddialarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Özdağ, “Kanunsuz emirler alıp, soruşturmayı engellemeye kalkanlar, kulağının üstüne yatanlar, talimatla iş yapanlar olursa, bunun hesabını da bağımsız Türk yargısının önünde kısa zaman içerisinde verirler. İhanet içerisinde olan kimse bizden hoşgörü beklemesin” dedi.

HABER: GÜRKAN DEMİRTAŞ- KAMERA: ÜNAL AYDIN

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sedat Peker'in rüşvet iddialarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Özdağ, "Kanunsuz emirler alıp, soruşturmayı engellemeye kalkanlar, kulağının üstüne yatanlar, talimatla iş yapanlar olursa, bunun hesabını da bağımsız Türk yargısının önünde kısa zaman içerisinde verirler. İhanet içerisinde olan kimse bizden hoşgörü beklemesin" dedi.

Sedat Peker, parodi hesaptan yaptığı paylaşımlarda; AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, eski Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, TOBB üyesi Salih Orakçı ve Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren'in adının geçtiği rüşvet iddialarında bulunmuştu. Sineren, kendisinden rüşvet istendiği yönünde açıklama yapmıştı. Ayrıca AKP'li Taşkesenlioğlu'nun boşanma davası açtığı eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü ve AKP milletvekili aday adayı olan eski eşi Prof. Dr. Ünsal Ban'dan 70 milyon lira maddi ve manevi tazminat istediği ortaya çıkmış, Ban'ın mal varlığı da tartışma yaratmıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün Peker'in iddialarında geçen isimler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Özdağ, suç duyurusunun ardından adliye önünde yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Saray rejimi etrafında oluşan yolsuzluk ağı bir noktasından daha patladı. 20 yıldır ülkeyi yöneten, yorgun, tükenmiş AKP iktidarın artık ülkeyi yönetemeyeceği bir kez daha görüldü. Türkiye'nin bu karanlık günlerinde Zafer Partisi olarak meşaleyi yaktık. Yüce Türk milleti bilmeli ki, ortaya çıkan yolsuzluk, hukuksuzlukların, alınan ve verilen rüşvetlerin üzerine gitmek, boynumuzun borcu. Ucu nereye, kime dokunursa dokunsun Zafer Partisi kararlılıkla yoluna devam edecek ve Türk milletinden çalınan her kuruşun hesabını soracak.

Şimdiden uyarıyoruz. Kanunsuz emirler alıp, soruşturmayı engellemeye kalkanlar, kulağının üstüne yatanlar, talimatla iş yapanlar olursa, bunun hesabını da bağımsız Türk yargısının önünde kısa zaman içerisinde verirler. İhanet içerisinde olan kimse bizden hoşgörü beklemesin.

Suç duyurusunda ne var? Sarayın atadığı bürokratların siyasi güçlerini kullanarak, soyduğu şirketler var. Küçük yatırımcıların batan milyonlarca doları, Türk halkından çalınan servet var. Süleymanlar, Serhatlar var. Kendileri ile ilgili iddialara cevap verecek adamlar var.

Bu iş şarkıcı tutuklamaya benzemez. Abdestten, dinden bahsedenler artık Allah'tan korkacak, kuldan utanacak ve yargıya hesap verecek. Devleti 'Rüşveti ona verme, bana ver. O fazla alır' diyenlere teslim etmeyeceğiz. Bu çetelerin defterini dürmede kararlıyız.

Kamudan çalınanları, Türk milletinden çalınanları, Türk devletinden çalınanları, garibanlaştırılmış insanımıza, Türk'e, Türk milletine geri vereceğiz. Devleti, Türk devletini Türk milletine iade edeceğiz."

"SAVCILAR HAREKETE GEÇMEDİ"

Özdağ, gazetecilerin soruları üzerine şöyle konuştu:

"Savcıları şimdiye kadar harekete geçmesi gerekiyordu ancak geçmediler. Biz şimdi başvurumuzu yaptık. Takipçisi olacağız dedik ya, gerçekten takipçisi olacağız. Burada bırakmayacağız. Bundan sonra başka dosyalar çıkarsa, başka yolsuzluk kanıtları ortaya konulursa onların da takipçisi olacağız. Çünkü Türk milleti soyuluyor. Bir taraftan 100 milyar doları 13 milyon sığınmacı ve kaçağa yedirildi. Diğer taraftan zenginlikleri bir grup çeteye yedirildi. Ortada çok somut iddialar var. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhuriyet savcıları varsa, bu konu soruşturulur."

"ALLAH BELASINI VERSİN FATİHA OKUMAYANLARIN"

Özdağ, bugün Anıtkabir'e de gideceğini açıklayarak, "Anıtkabir'de olmamın nedeni sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 26 Ağustos 2022'de yani Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında esirgemiş olduğu Fatiha'yı Anıtkabir'de okumak. Onun da peşini bırakmayacağız. Feslilerin peşinden giden sözde Diyanet İşleri başkanları ile de mücadelemiz devam edecek. Diyorlar ki Ümit Özdağ camiye siyaseti soktu, camiye Ümit Özdağ siyaseti sokmadı ve Zafer Partisi için oy istemedi. Sadece Cumhuriyetimizin Kurucusu için Fatiha okunmasını istedi. Allah belasını versin okumayanların" diye konuştu.