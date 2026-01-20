Haberler

Ümit Özdağ: Nusaybin'de Şanlı Türk Bayrağı'na Yönelik Çirkin Saldırıyı Kınıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nusaybin'de Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadı ve Türk devletinin bu tür saldırılara karşı gereken cevabı vermesini talep etti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nusaybin'de Türkiye bayrağının indirilmesine tepki gösterdi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nusaybin'de Şanlı Türk Bayrağı'na yönelik çirkin saldırıyı Zafer Partisi olarak kınıyor ve Türk Devleti'nin bayrağımıza yönelik saldırıya, tıpkı KKTC sınırında bir zamanlar olduğu gibi verilmesi gereken cevabı vermesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka dev maçın kazananını tahmin etti
Komutandan uyuşturucu çalan askerlere dondurucu soğukta insanlık dışı ceza

Komutandan uyuşturucu çalan askerlere insanlık dışı ceza
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?