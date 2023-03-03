Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş hamlesi! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önünde miting düzenleyecek

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelen altılı masanın cumhurbaşkanı adayı toplantısının ardından Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'dan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş için miting çağrısı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, halkı belediye önüne mitinge çağırdı.

Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Türk halkının iradesi ile siyasetçi pazarlıkları arasında mücadelede gerçekleşiyor. Artık halkın Mansur Yavaş'ı sahaya davet etme zamanı geldi. 5 Mart Pazar günü saat 15.00'te Türk halkını Ankara Büyükşehir Bel. önüne "Mansur Başkan Göreve" çağrısında bulunmaya davet ediyorum.

Özdağ, bir başka paylaşımında ise Mansur Yavaş'a seslendiği bir videoda "Sayın Yavaş, 6'lı masa liderlerinin siyasi hesapları Türk Milleti'nin isteklerinden ve geleceğinden önemli değildir. Kılıçdaroğlu'na minnet duyabilirsiniz. Ancak Atatürk'e daha büyük minnet duymalısınız. Atatürk ve Türk Milleti'ne borcunuzu ödeme zamanı. Cesur olun" ifadelerini kaydetti.