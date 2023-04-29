ÜMİT ÖZDAĞ'DAN HÜDA-PAR'A 'NE HAZIRLIĞI YAPIYORSUNUZ BİZİ DOMUZ BAĞIYLA MI BAĞLAYACAKSINIZ'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Antalya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçimle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Özdağ, Güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu seçimleri 'darbe girişimi olabilir' diye nitelendiren bir İçişleri Bakanı seçimlerin güvenliği için en büyük tehdittir. Biz dünden itibaren Süleyman Soylu'nun istifa etmesi için çağrıda bulunduk. Bu çağrımıza CHP, İYİ Parti ve Muharrem İnce'yi de davet ettik. Ancak 3 liderden de bir açıklama gelmedi. Cumhur İttifakı'nın üyesi olan Hüda-Par başkanı 'Bu iş birinci turda biter ama az farkla biterse hazırlıkları ona göre yapın' diye açıklama yaptı. Ne hazırlığı yapıyorsunuz Bizi domuz bağıyla mı bağlayacaksınız, boğazımızı sıkarak mı öldüreceksiniz dedi.

'RUSLARI, UKRAYNALILARI VATANLARINA YOLLAYACAĞIZ'

Seçimlerde Antalyalılardan destek isteyen Özdağ, Ülkemizde yaşayan 13 milyon sığınmacının, Rusların, Ukraynalıların, Suriyelilerin, Afganların vatanlarına dönmesini istiyorsanız, Türkiye'nin göçmenistan olmasını istemiyorsanız, gitmesini istiyorsanız oylarınızı Zafer Partisi'ne verin. Biz sığınmacıların hepsini ve Rusları, Ukraynalıları vatanlarına yollayacağız. Buraya turist olarak gelsinler ama hiç kimseyi kalıcı olarak vatanımızda istemiyoruz. Ne Antalya'ya ne Alanya'ya, ne Manavgat'a ortak etmek istemiyoruz. Kimse Antalya'yı Rus istihbaratının Doğu Akdeniz'deki üssü haline getirmeyi düşünmesin diye konuştu.