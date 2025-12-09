Haberler

Ümit Özdağ: "Öcalan ile Pazarlık Sürecine Halk Desteği Yüzde 70 Civarında İmiş. Hadi Erken Genel Seçim Yapalım"

Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Öcalan'la olan pazarlık sürecine halk desteğinin yüzde 70 civarında olduğunu belirterek, muhalefet nedeniyle sürecin yavaş ilerlediğini söyledi ve erken genel seçim yapılmasına çağrıda bulundu.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Öcalan ile pazarlık sürecine halk desteği yüzde 70 civarında imiş. Zafer Partisi ve İYİ Parti'nin muhalefetinden ötürü süreç yavaş ilerliyormuş. Pervin Buldan böyle söylüyor. Doğru olup olmadığının yolu erken genel seçim yapmak. Hadi erken genel seçim yapalım. Pazarlıklara destek yüzde 70 ise korkacak bir şeyiniz yok" açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan'ın, bir televizyon programında söylediği, "Sürece destek yüzde 60'larda, yüzde 70'lere yakın bir oranda seyrediyor. Başından beri bu aslında böyle ama bir tarafında karşı olduğunu hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. İşte örneğin TBMM'de İYİ Parti'nin, Zafer Partisi'nin yine buna bağlı olarak küçük de olsa bazı kesimlerin sürece karşı olduklarını hepimiz yakından takip ediyoruz. Belki bunların hassasiyetleri biraz göz önünde bulundurularak bir gecikme yaşanıyor ya da atılacak olan adımlar yavaş ilerliyor" sözlerine, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Özdağ, şunları kaydetti:

"Öcalan ile pazarlık sürecine halk desteği yüzde 70 civarında imiş. Zafer Partisi ve İYİ Parti'nin muhalefetinden ötürü süreç yavaş ilerliyormuş. Pervin Buldan böyle söylüyor. Doğru olup olmadığının yolu erken genel seçim yapmak. Hadi erken genel seçim yapalım. Pazarlıklara destek yüzde 70 ise korkacak bir şeyiniz yok."

