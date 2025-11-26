Haberler

Ümit Özdağ'dan Emekliler için Ekonomik Güvence Çalıştayı Çağrısı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 30 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek 'Emekliye Adalet, Dul ve Yetim Ailelerine Ekonomik Güvence Çalıştayı'na tüm yurttaşları davet etti. Özdağ, ekonomik buhrandan kurtulma yollarını birlikte tartışma çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 30 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek "Emekliye Adalet, Dul ve Yetim Ailelerine Ekonomik Güvence Çalıştayı" için tüm yurttaşlara katılım çağrısı yaptı. Özdağ, "Gelin Türkiye'yi bu ekonomik buhrandan nasıl çıkaracağımızı birlikte konuşalım" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 30 Kasım Pazar günü saat 11.00'de Ankara Yahyalar Aile Yaşam Merkezi Gösteri Salonu'nda düzenleyeceği "Emekliye Adalet, Dul ve Yetim Ailelerine Ekonomik Güvence Çalıştayı"na tüm yurttaşları davet etti. Özdağ, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi olarak, yoksulluğa terk edilen emeklilerimizin, kimsesizliğe itilen dul ve yetimlerimizin sorunlarını dinleyeceğimiz, Zafer Partisi'nin kapsayıcı ve kalkınmacı politikalarını anlatacağımız 'Emekliye Adalet, Dul ve Yetim Ailelerine Ekonomik Güvence Çalıştayı' tüm halkımıza açıktır. Gelin Türkiye'yi bu ekonomik buhrandan nasıl çıkaracağımızı birlikte konuşalım."

Kaynak: ANKA / Güncel
