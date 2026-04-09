Ümit Özdağ'dan, Elektrik ve Doğal Gaz Zamlarına Tepki: "Müjdesini Verdiğiniz Karadeniz ve Akdeniz Gazı Ne Oldu"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, elektrik ve doğal gaza yapılan zamlara ilişkin olarak, "Her ay gelen faturalarda devlet şu kadarını karşılıyor diye vatandaşı avuturken dağıtım bedeliyle özelleştirme gideri halka mı yükleniyor? Ocak 2022'den sonra dağıtım bedelinde ulaşan bu radikal yükselişin sebebi nedir? Burada yeni bir rant mı oluşturuyorsunuz? Avrupa'da doğal gaz fiyatları nispeten yatay seyrederken Türkiye'de neden düzenli zamlarla yukarıya doğru tırmanıyor? Müjdesini verdiğiniz Karadeniz ve Akdeniz gazı ne oldu" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ağır bir ekonomik krizin yaşandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da küresel sermayeye sunumlar yapıyor ve pembe projeksiyonlarla Türkiye'nin bölgesel riskleri ve göğüs geren dezenflasyon politikalarının başarılı olduğu istikrarlı bir güç olduğunu anlatıyor. Amaç, yüksek faizli sıcak para bularak yaşanan krizi mümkün olduğunca hafifletmek. Oysa sıcak parayla kriz hafifletilmiyor. Aksine ağırlaştırılıyor. Şimşek'in anlatımına bakarsanız kira enflasyonu dizginlenmiş. Eşelmobil sistemle akaryakıt kontrol altına alınmış ve makroekonomik dengeler kurulmuş."

"Vatandaşlarımız bambaşka bir gerçekliği yaşıyorlar"

Vatandaşlarımız bambaşka bir gerçekliği yaşıyorlar. Sahadaki veriler Mehmet Şimşek'in anlattığı Türkiye'nin tamamen dışında. Sıcak para çıkışları tetiklendi. Merkez Bankası rezervleri erime değil, buharlaşma safhasına geldi ve kur endişesinin hem yerel hem yabancı yatırımcıyı döviz savunma pozisyonuna ittiğini görüyoruz. Bunların hepsi ekonomik darboğazın göstergeleri. Londra'da Mehmet Şimşek 'güçlenen rezerv' güzellemesi yapıyor ama Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın mevcut rezervleri tarihin en hızlı ve en sert düşüşünü yaşıyor. Mehmet Bey bilmiyor musunuz siz, Londra'da konuştuğunuz kişilerin küresel ekonomiyle ilgili her türlü veriye sahip olduğunu ve Türkiye'de rezervlerin durumunun ne olduğunu bilmediğini mi düşünüyorsunuz? En azından adamlara doğruyu söyleyin ki konuşmanız daha dikkatli izlensin.

"3 yıl boyunca yüksek faiz vaadiyle Türk milletinin sırtına yüklenen paralar, 8 haftada Londralı tefecilerin kasalarına gitmiş"

Ocak ayında 215,5 milyar dolarla zirve yapan brüt rezervler son iki ayda adeta eriyerek 153,3 milyar dolara yerilemiş. Yani 60 milyar dolardan fazla kayıp yaşanmış. Üstelik bunun bir bölümünde savaşın etkisi yok. Sistemin asıl can damarı olan swap hariç net rezervler ise aynı dönemde 85,7 milyardan 20,3 milyar dolara resmen gerilemiş değil, çakılmış. Sonuç ne? Üç yıl boyunca yüksek faiz vaadiyle Türk milletinin sırtına yüklenen bu emanet paralar sadece sekiz haftada sistemden çıkarak Londralı tefecilerin kasalarına gitmiş. Sonra siz gidiyorsunuz Londra'da yine para arıyorsunuz. Ucuz faiz garantili kur dönemini kapatırken kur şokunu önceden sezen sıcak para sahipleri de her zaman olduğu gibi paralarını almış kaçmışlar. Yani son dört haftada 21,5 milyar dolar sessiz sedasız buhar olmuş gitmiş. Reel sektörün 197,6 milyar dolarlık dev döviz açığı ve bir yıl içinde ödenmesi gereken 239 milyar dolarlık kısa vadeli dış borç şirketleri dövize saldırmaya zorunlu hale getiriyor, bırakıyor. Kur korumalı mevduattan çıkan ve TL'den umudunu kesen yatırımcılar da dövize yönelmişler ve bir haftada 2,2 milyar dolar artmış. Yani para sistemi, finansal sistem çatırdıyor. ve bu tablo zincirleme iflas risklerinin de habercisi olmak durumunda."

"Halk fakirleşirken kamu harcamaları ve şatafat ve garantili ödemeler ekseninde de hız kesmeden devam ediyor"

Özdağ, akaryakıt zamlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mehmet Şimşek polyannacılık oynayarak 'kontrol altına aldık' dediği akaryakıt cephesinde motorine son bir haftada gelen 7,80 TL'lik zamla birlikte tüm ekonomik sistem alt üst olmuş durumda. Motorinin 85 TL'yi aşması bekleniyor. Tabii bu tarladan sofraya, fabrikadan dükkana her şeyin fiyatını alt üst edecek ve enflasyonu daha da yukarıya tırmandıracak. Halk fakirleşirken kamu harcamaları ve şatafat ve garantili ödemeler ekseninde de hız kesmeden devam ediyor. Bir küçük azınlık var. Onlar kazanmaya ve harcamaya devam ediyorlar."

"AK Parti hükümeti tıpkı enflasyon verisi gibi zamları da gizlemeye çalışıyor"

Doğal gaz ve elektriğe gelen zamma tepki gösteren Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En son 4 Nisan'dan itibaren doğal gaz ve elektriğe yüzde 25 zam geldi. Ancak konut tükeciler için kademeli fiyat uygulamasına geçildiğinden ötürü de vatandaşın cebinden yüzde 25'ten daha fazla para çıkacak. Yani AK Parti hükümeti tıpkı enflasyon verisi gibi zamları da gizlemeye çalışıyor. Ama zamları gizlemek mümkün değil. Millet ne ödediğini gayet iyi biliyor."

"Hamasetle siyaset vatandaşın karnını doyurmuyor, evini ısıtmıyor"

20 Temmuz 2020. Çok değil 6 sene önce Sayın Erdoğan milletimize bir müjde vermişti: Karadeniz'de Tuna-1 kuyusunda sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedilmiş. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdik demişti. ve bu alanda en üç lige çıkmış bir Türkiye olduğunu söylüyordu. 'Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmak' diyordu. 'Benzer müjdeleri Akdeniz'den de bekliyoruz' diyordu. 'Biz de doğalgazla petrolde varız' diyordu. Keşke öyle olsaydı. Keşke Karadeniz'de gaz şu anda evlerimizde ısınmak için, yemek pişirmek için kullanabildiğimiz gaz olsaydı ama olmadığı ortaya çıktı. Hamasetle siyaset vatandaşın karnını doyurmuyor, evini ısıtmıyor.

"Milletin omzuna bu kadar basılır mı"

Son beş yıllık süreci izlediğimizde beş yılda enerji bedeli yüzde 25 artarken dağıtım bedeli yüzde 880 artmış. Buradan bakana sormak istiyorum: Akaryakıta, KDV ve ÖTV yüküne benzer şekilde elektrik faturalarında yer alan ve gittikçe artan bu orandaki dağıtım bedelinin sebebi ne Sayın Bakan? Nereden çıkartıyorsunuz bu rakamları? Milletin omzuna bu kadar basılır mı? Her ay gelen faturalarda devlet şu kadarını karşılıyor diye vatandaşı avuturken dağıtım bedeliyle özelleştirme gideri halka mı yükleniyor? Ocak 2022'den sonra dağıtım bedelinde ulaşan bu radikal yükselişin sebebi nedir? Burada yeni bir rant mı oluşturuyorsunuz? Avrupa'da doğal gaz fiyatları nispeten yatay seyrederken Türkiye'de neden düzenli zamlarla yukarıya doğru tırmanıyor? Müjdesini verdiğiniz Karadeniz ve Akdeniz gazı ne oldu?"

"Eğer İsrail tek başına İran'la karşı karşıya gelseydi alacağı yenilgi, bugün aldığı yenilgiden çok daha ağır olacaktı"

Özdağ, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından verilen iki haftalık ateşkes kararına ilişkin şunları kaydetti:

"Dünyanın gündemi, Orta Doğu'nun gündemi de yakından izlediğimiz bir husus. ABD ve İsrail'in devletler hukukunun bütün ilkelerini ihlal ederek İran'a karşı düzenledikleri saldırı İran halkının onurlu direncine çarparak büyük ölçüde püskürtüldü. Ateşkesin adil, kalıcı bir barışla sonuçlanmasını diliyoruz. Buradan Tebriz'e, Tahran'a, İsfahan'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Orta Doğu'da son on yıllarda çıkan bütün savaşların arkasında İsrail'de hakim olan Netenyahu zihniyetinin saldırgan politikaları yatmaktadır. Bu savaş İsrail'in Orta Doğu'da Arap olmayan bir devlet ile karşı karşıya geldiği zaman yenildiğini göstermiştir. Eğer İsrail tek başına İran'la karşı karşıya gelseydi alacağı yenilgi, bugün aldığı yenilgiden çok daha ağır olacaktı. İsrail'in gücünün kırılması bölgemizin barış ve istikrar açısından fevkalade önemli olup, gelecek yıllarda bölgesel kalkınma projelerinin de önünü açacaktır."

"Polis ihmal ediliyor, siyasi mobbinge maruz bırakılıyor"

Özdağ, Polis Haftası'na ilişkin, "Polisimizin ne yazık ki kutlayacak bir haftası yok ve bu haftada kutlanacak çok şey yok. Mevcut Emniyet Teşkilatı Kanunu ihtiyaçlara cevap vermiyor. Yeni bir yasaya hızla ihtiyaç var. Yeni yasada polis kolejleri açılmalı. Polis Akademisi, Polis Koleji'nin devamı olarak yeniden yapılandırılmalı. Sayıları 30'un üzerinde olan polis okulları büyükşehirlere alınmalı, böylece büyükşehirlerin yeterli ve yetkin öğretim elemanı kadrolarından istifade edilmeli. Polisin çalışma şartları düzenlenmeli, iyileştirilmeli ve polis lojmanı sayısı arttırılmalı. Büyükşehirlerde görev yapmak polisler için bir eziyet haline geldi. Özetle polis ihmal ediliyor, siyasi mobbinge maruz bırakılıyor" dedi.

"Neden davet etmiyorsunuz da polis yollayarak gözaltına aldırıyorsunuz"

Özdağ, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına ilişkin gelen soru üzerine, "Konuyu bilmiyorum. Ama İzmir'de yürütülen bir soruşturmayla ilgili olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Ankara İl Başkanı gözaltına alınmak zorunda değil. Böyle bir soruşturmada hakkında suçlama varsa davet ederler, kalkar gider ifadesini verir. Adalet mekanizması bu şekilde kullanılmamalı. Kaçan yok, ortadan kaybolan yok. Neden davet etmiyorsunuz da polis yollayarak gözaltına aldırıyorsunuz? Bu aşağılamaya dönüşüyor. Ama kimse bundan dolayı kendisini aşağılanmış hissetmiyor ve toplum da öyle bakmıyor. Eğer toplumun öyle baktığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz" dedi.

Kaynak: ANKA