Ümit Özdağ'dan CHP'ye Tebrik ve İmralı Komisyonu Hakkında Açıklama

Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin İmralı'ya gidecek komisyona üye vermeme kararını tebrik ederken, komisyondan ayrılma çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin İmralı'ya gidecek komisyona üye vermeme kararına ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel olmak üzere CHP yönetimini içtenlikle Zafer Partisi adına tebrik ediyorum" dedi. Özdağ, "Şimdi atılması gereken diğer adımın da CHP Genel Başkanı ve mesai arkadaşı tarafından atılacağını düşünüyorum ki o adımda artık bu komisyonda daha fazla oturmamak" ifadesini kullandı.

Özdağ, CHP'nin İmralı'ya gidecek komisyonunun heyetine katılmama kararına ilişkin açıklamada bulundu. Özdağ, şöyle konuştu:

"PKK terör örgütün elebaşısı Abdullah Öcalan bir süre önce yapmış olduğu bir açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Öcalan komisyonunun İmralı'ya kendisini ziyarete gelmesi gerektiğini söylemiş ve gelmemesi durumunda ortalığın cehenneme döneceği tehdidini savurmuştu. Kısa bir süre önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yaparak eğer komisyon gitmeme karar alırsa kendisinin üç arkadaşını olarak İmralı'ya Abdullah Öcalan'ı ziyarete gideceğini açıkladı. Bunun üzerine komisyonun toplandığını ve gitmek için karar aldığını görüyoruz.

Ancak sevindirici bir gelişme olarak kayda geçirelim ki Cumhuriyet Halk Partisi komisyonda olarak yanlış bir adım atmış olmasına rağmen İmralı'ya Abdullah Öcalan denilen teröristi ziyarete gitmeyeceğini duyurdu. Bundan dolayı başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel olmak üzere CHP yönetimini içtenlikle Zafer Partisi adına tebrik ediyorum. Ancak şimdi atılması gereken diğer adımın da CHP Genel Başkanı ve mesai arkadaşı tarafından atılacağını düşünüyorum ki o adımda artık bu komisyonda daha fazla oturmamak. Bu komisyonu, terk ederek Öcalan komisyonunun yanından Türk milletinin yanına gelmek. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
