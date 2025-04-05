Ümit Özdağ'dan Cezaevi Açıklaması: Hukuki Bilgi Eksikliği
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, partinin bir üyesinin hukuki bilgi eksikliği nedeniyle yanlış bilgilendirme yaptığını ifade etti. Özdağ, tutukluluğunun 74. günü itibarıyla yargılama sürecinin hızlanmasını beklediğini belirtti.
(ANKARA) - Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından, "Bir Genel İdare Kurulu üyemiz hukuki bilgi eksikliğiyle kamuoyuna yanlış açıklama yapmıştır. Bir iddianame tamamlanıp mahkemece kabul edildiğinde UYAP sisteminde görülür. Avukatlarımın bana verdiği bilgi tahtında soruşturma dosyasına bütün bilgi ve belgelerin girdiği dolayısıyla artık soruşturmanın tekemmül ettiği ve bir karar verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz" açıklaması yapıldı.
Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Jülide Sarıkaya'nın yaptığı açıklamanın "hukuki bilgi eksikliğinden" kaynaklandığı belirttildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bir Genel İdare Kurulu üyemiz hukuki bilgi eksikliğiyle kamuoyuna yanlış açıklama yapmıştır. Bir iddianame tamamlanıp mahkemece kabul edildiğinde UYAP sisteminde görülür. Avukatlarımın bana verdiği bilgi tahtında soruşturma dosyasına bütün bilgi ve belgelerin girdiği dolayısıyla artık soruşturmanın tekemmül ettiği ve bir karar verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Tutukluluğumun 74. gününde hakkımda yargılama yapılıp yapılmayacağı konusunda bir karar verilmesini, yapılacaksa iddianamemin bir an önce hazırlanmasını bekliyorum."
Kaynak: ANKA / Güncel