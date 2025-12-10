Haberler

Ümit Özdağ'dan Beşiktaş'ta Şehitler İçin Anma: Terörle Müzakere Değil Ancak Mücadele Edilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Biz de Zafer Partisi olarak terör örgütüyle pazarlık yapılmaması gerektiğini, terörle müzakere değil ancak mücadele edileceği gerçeğini dile getiriyoruz" dedi.

(İSTANBUL) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Biz de Zafer Partisi olarak terör örgütüyle pazarlık yapılmaması gerektiğini, terörle müzakere değil ancak mücadele edileceği gerçeğini dile getiriyoruz" dedi.

Özdağ, Beşiktaş Stadyumu'nun yanında 2016 yılında gerçekleştirilen terör saldırısında yaşamını yitiren polisleri anmak için düzenlenen programa katıldı. Özdağ, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün burada Beşiktaş Stadyumu'nun yanında alçakça bir terör saldırısında kaybettiğimiz şehit polislerimizin anısına bulunuyoruz. Ben yıllarca Polis Akademisinde ve Harp Okulu'nda ders verdim ve polis istihbarat kurslarında hocalık yaptım. Öğrencilerim arasında şehitler oldu, gaziler oldu. Onların ne kadar ağır şartlar altında bu ülkeyi savunmak için mücadele verdiklerini en yakından gözleyenlerin başında geliyorum. Çünkü sadece onların sınıflarda hocalığını yapmakla kalmadım. Güneydoğu Anadolu'da değişik il ve ilçelerde, hatta dağda, dağ karakollarında köylerde yanlarında oldum.

Bugün gazilerimiz aramızda dolaşırken ve şanlı şehitlerimizin ruhları bu aziz vatanın sınırlarını ve aziz topraklarını korumaya devam ederken bölücü terör örgütünün elebaşısı Abdullah Öcalan ile Türkiye'nin nasıl yönetileceğine, Anayasanın ve yasaların nasıl yapılacağına dair müzakereler, pazarlıklar devam ederken terör örgütünün Kandil'deki temsilcisi, 'biz af istemiyoruz, affedilecek bir şey yapmadık' demek küstahlığında bulunuyor ve yapmış oldukları terör eylemlerini, işlemiş oldukları cinayetleri, öldürmüş oldukları vatansever insanlarımızı, köylülerimizi beşikte katlettikleri bebekleri, şehit ettikleri vatansever korucularımızı, askerlerimizi, polislerimizi, jandarmamızı, Kuzey Irak'ta infaz ettikleri istihbaratçılarımızı suç olarak görmediklerini bir kez daha utanmadan açıklayabiliyorlar.

Biz de Zafer Partisi olarak genel başkanından, genel başkan yardımcısına, genel idare kurulu üyesine, merkez disiplin kurulu üyelerine, il başkanlarına, ilçe başkanlarına ve partimizin bütün üyelerine ve sempatizanlarına, seçmenlerine, destekçilerine kadar hepimiz tek bir vücut olarak terör örgütüyle pazarlık yapılmaması gerektiğini, terörle müzakere değil ancak mücadele edileceği gerçeğini bir kez daha burada yapılan alçakça saldırının gerçekleştiği yerde aziz şehitlerimizi dualarla anarken ve rahmet dilerken tekrar dile getiriyoruz. Şimdi hep birlikte hem Beşiktaş şehitlerinin hem de bütün şehitlerimizin anısına birlikte Fatiha okuyoruz. Allah rahmet eylesin."

Kaynak: ANKA / Güncel
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
İstanbul'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti
Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı

FED'in kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Fener taraftarı kahrolacak! Sörloth için kesin karar verildi

Hakkındaki gelişme Fener taraftarını kahredecek
Dzeko, Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı

Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'dan gidiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Şırdancı Mehmet yayaya çarptı: Kadının kolu ve bacağı kırıldı

Ünlü şırdancı, trafikte bir kadını hastanelik etti! Durumu ağır
Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip çıkın

Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip olun
title