Ümit Özdağ’dan Barzani'nin Silahlı Korumalarına Tepki

Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Irak Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Mesud Barzani'nin Şırnak'a uzun namlulu silahlarla gelen korumalarına sert tepki gösterdi ve bu durumu skandal olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani'nin uzun namlulu silahlı korumalarıyla Şırnak'a gelmesine ilişkin "Yabancı bir ülkenin koruma görevlisi ancak diplomatik yollardan önceden cins, çap ve sayı bilgileriyle deklare edilmesi kaydı ile tabancasını götürebilir. Fakat makinalı tabanca veya uzun namlulu silah getiremezler. Bu görüntüler tam bir skandaldır" dedi.

Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani, Şırnak Valiliği'nin Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı ile birlikte düzenlediği  "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"na katılmak üzere Şırnak'a gelmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şırnak'a gelen Mesud Barzani'nin korumalarının uzun namlulu silahlarla gelmesine tepki gösterdi. Özdağ, sosyal medya hesabından yayımladığı videoya şu notu kaydetti:

"Cizre'de Barzani'nin korumalarını görüyorsunuz. Yabancı bir ülkenin koruma görevlisi ancak diplomatik yollardan önceden cins, çap ve sayı bilgileriyle deklare edilmesi kaydı ile tabancasını götürebilir. Fakat makinalı tabanca veya uzun namlulu silah getiremezler. Bu görüntüler tam bir skandaldır."

Kaynak: ANKA / Güncel
