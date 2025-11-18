Haberler

Ümit Özdağ'dan Bahçeli'ye Tepki: Türkiye Tarihi Kırılma Noktasında

Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya gitme açıklamalarına tepki gösterdi. Özdağ, Türkiye'nin tarihi bir kırılma noktasında olduğunu ve vatanseverleri Zafer Partisi'ne davet etti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem" şeklindeki açıklamalarına tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti bir tarihi kırılma noktasına sürükleniyor. Bütün vatansever yurttaşlarımızı Zafer Partisine davet ediyorum. Korkma" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem" şeklindeki açıklamalarına sosyal medya hesabından  tepki gösterdi. Özdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti bir tarihi kırılma noktasına sürükleniyor. Bütün vatansever yurttaşlarımızı Zafer Partisi'ne davet ediyorum. Korkma! Zafer Partisi'ne üye ol, aileni ve vatanını savun."

Kaynak: ANKA / Güncel
