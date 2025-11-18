Ümit Özdağ'dan Bahçeli'ye Tepki: Türkiye Tarihi Kırılma Noktasında

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem" şeklindeki açıklamalarına tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti bir tarihi kırılma noktasına sürükleniyor. Bütün vatansever yurttaşlarımızı Zafer Partisine davet ediyorum. Korkma" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti bir tarihi kırılma noktasına sürükleniyor. Bütün vatansever yurttaşlarımızı Zafer Partisi'ne davet ediyorum. Korkma! Zafer Partisi'ne üye ol, aileni ve vatanını savun."