Haberler

Ümit Özdağ'dan Anayasa Mahkemesi Kararına Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararını uygulamamasına karşı çıkarak, Türkiye'nin hukuk devleti olmadığını belirtti.

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Tayfun Kahraman hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamamasına, "Bu yanlış bir karar değil, Anayasa'ya karşı fiili direniştir. Adalet Bakanı her gün ' Türkiye hukuk devleti' dese de ne yazık ki Türkiye hukuk devleti değil" sözleriyle tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin,  AYM'nin Tayfun Kahraman hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamamasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Özdağ, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi Anayasa'ya göre en üst yargı organıdır. Kararları bütün devlet kurumları için bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi Gezi olayları ile hükümeti devirmeye çalıştığı iddia edilen (Gezi. Davası iddiası ile Ergenekon davası iddiası arasında bence hiç bir fark yoktur.) Tayfun Kahraman ile ilgili hak ihlali kararı vermiştir. Şimdi ilgili ağır ceza mahkemesi bu kararı uygulamayı reddetmektedir.

Bu yanlış bir karar değil, Anayasa'ya karşı fiili direniştir. Diyelim ki bir mahkeme bir yurttaşı hapis cezasına mahkum etti ancak cezaevi müdürü, 'mahkumu cezaevine almıyorum, suçsuz olduğuna inanıyorum' dedi. Mümkün mü? Olmaması lazım. Bu mümkün değil de nasıl oluyorda bir mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararını kabul etmiyor ve uygulamıyor?

Adalet Bakanı her gün 'Türkiye hukuk devleti' dese de ne yazık ki Türkiye hukuk devleti değil. Ancak Türk halkı bir gün sandıkta oyları ile hukuk devletini tekrar kuracak. Yaşasın hukuk, yaşasın adalet."

Kaynak: ANKA / Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.