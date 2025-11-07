Ümit Özdağ'dan Anayasa Mahkemesi Kararına Tepki

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Tayfun Kahraman hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamamasına, "Bu yanlış bir karar değil, Anayasa'ya karşı fiili direniştir. Adalet Bakanı her gün ' Türkiye hukuk devleti' dese de ne yazık ki Türkiye hukuk devleti değil" sözleriyle tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, AYM'nin Tayfun Kahraman hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamamasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Özdağ, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi Anayasa'ya göre en üst yargı organıdır. Kararları bütün devlet kurumları için bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi Gezi olayları ile hükümeti devirmeye çalıştığı iddia edilen (Gezi. Davası iddiası ile Ergenekon davası iddiası arasında bence hiç bir fark yoktur.) Tayfun Kahraman ile ilgili hak ihlali kararı vermiştir. Şimdi ilgili ağır ceza mahkemesi bu kararı uygulamayı reddetmektedir.

Bu yanlış bir karar değil, Anayasa'ya karşı fiili direniştir. Diyelim ki bir mahkeme bir yurttaşı hapis cezasına mahkum etti ancak cezaevi müdürü, 'mahkumu cezaevine almıyorum, suçsuz olduğuna inanıyorum' dedi. Mümkün mü? Olmaması lazım. Bu mümkün değil de nasıl oluyorda bir mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararını kabul etmiyor ve uygulamıyor?

Adalet Bakanı her gün 'Türkiye hukuk devleti' dese de ne yazık ki Türkiye hukuk devleti değil. Ancak Türk halkı bir gün sandıkta oyları ile hukuk devletini tekrar kuracak. Yaşasın hukuk, yaşasın adalet."