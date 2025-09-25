Ümit Özdağ'dan Alevi Kültür Dernekleri Kadirli Cemevi'ne Ziyaret
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'de Alevi Kültür Dernekleri Kadirli Cemevi'ni ziyaret ederek kültürel birlikteliğe vurgu yaptı.
Kaynak: ANKA / Güncel