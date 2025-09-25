Ümit Özdağ'dan Alevi Kültür Dernekleri Kadirli Cemevi'ne Ziyaret

Haberler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'de Alevi Kültür Dernekleri Kadirli Cemevi'ni ziyaret ederek kültürel birlikteliğe vurgu yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki parti heyeti, Osmaniye ziyareti kapsamında Kadirli'de bulunan Alevi Kültür Dernekleri Kadirli Cemevi'ni ziyaret etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
