Ümit Özdağ: "Bir Ülkeyi Kimin Yöneteceği O Ülke Halkının Egemen İradesi ile Belirlenir. Maduro'yu Venezuela Halkı Getirir veya Götürür"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin, "Bir ülkeyi kimin yöneteceği o ülke halkının egemen iradesi ile belirlenir. Maduro'yu Venezuela halkı getirir veya götürür. ABD'nin bu eylemi uluslararası hukuka, BM sistemine ve uluslararası hukukun/sistemin temel taşı olan egemenlik kavramına aykırıdır. Hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin, Venezuela'nın meşru Devlet Başkanı Maduro ve eşini bir operasyonla kaçırarak ABD'ye götürmesi ve yargılayacağını açıklaması BM ilkelerinin ve uluslarası hukukun çiğnenmesidir. Böyle bir eylemin hiçbir şekilde kabul edilemesi mümkün değildir. Bir ülkeyi kimin yöneteceği o ülke halkının egemen iradesi ile belirlenir. Maduro'yu Venezuela halkı getirir veya götürür. ABD'nin bu eylemi uluslararası hukuka, BM sistemine ve uluslararası hukukun/sistemin temel taşı olan egemenlik kavramına aykırıdır. Hiçbir şekilde kabul edilemez. ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği operasyon Rusya'nın Ukrayna'da savaşı tırmandırmasını ve Pekin'in Tayvan'ı işgal etmesini kolaylaştıracaktır. Küresel jeopolitik kriz büyüyecektir. Zafer Partisi olarak bu eylemi şiddetle kınıyor ve hükümetin de 15 Temmuz FETÖ'cü darbesine ilk karşı çıkan yabancı lider olan Madura'ya yapılan eylemi kınamasını bekliyoruz."