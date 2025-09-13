Ümit Özdağ'dan A Milli Takıma Tebrik: Finalde Almanya'ya Karşı Başarılar Diledi

(ANKARA) -2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda adını finale yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türk Milli Basketbol Takımımızı yürekten kutluyor, final maçında Almanya karşısında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Özağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı:

"EuroBasket 2025 yarı final mücadelesinde Yunanistan'ı 26 sayı farkla yenen Türk Milli Basketbol Takımımızı yürekten kutluyor, final maçında Almanya karşısında başarılar diliyorum. 12 Dev Adam."