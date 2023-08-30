Ümit Özdağ'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı: "Zaferi, Recep Tayyip Değil, Başkomutan Atatürk ve TSK Kazandı"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "İstiklal Yolu Zafer Yürüyüşüne" 3. gününde de devam ederken yürüyüş sırasında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kutladı. Özdağ, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 30 Ağustos Bayramı'nı kutluyorum. 30 Ağustos Bayramı kutlamalarının Recep Tayyip Erdoğan tarafından gasp edilişini Zafer Partisi olarak asla kabul etmiyoruz. 30 Ağustos'ta tebrikleri almak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hakkıdır. Zaferi, Recep Tayyip değil, Başkomutan Atatürk ve Türk Silahlı Kuvvetleri kazandı" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "İstiklal Yolu Zafer Yürüyüşüne" 3. gününde de devam ederken yürüyüş sırasında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutladı. Özdağ, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 30 Ağustos Bayramı'nı kutluyorum. 30 Ağustos Bayramı kutlamalarının Recep Tayyip Erdoğan tarafından gasp edilişini Zafer Partisi olarak asla kabul etmiyoruz. 30 Ağustos'ta tebrikleri almak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hakkıdır. Zaferi, Recep Tayyip değil, Başkomutan Atatürk ve Türk Silahlı Kuvvetleri kazandı" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "İstiklal Yolu Zafer Yürüyüşü" 3. gününde devam ediyor. Özdağ, yürüyüş yolu üzerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 30 Ağustos Bayramı'nı kutluyorum. 30 Ağustos Bayramı kutlamalarının Recep Tayyip Erdoğan tarafından gasp edilişini Zafer Partisi olarak asla kabul etmiyoruz. 30 Ağustos'ta tebrikleri almak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hakkıdır. Zaferi, Recep Tayyip değil, Başkomutan Atatürk ve Türk Silahlı Kuvvetleri kazandı."