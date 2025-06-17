Ümit Özdağ cezaevinden tahliye edildi / Ek bilgi - Ek görüntü(Özdağ'ın cezaevinden çıkışı ve açıklaması)

Mehmet ALA/ -ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Özdağ'ın üzerine atılı suçun sabit görüldüğüne kanaat getirerek 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası vererek tahliyesine karar verdi. Özdağ, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından saat 16.30 sıralarında tahliye edildi.

Çağlayan Adliyesi 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken duruşma salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Silivri Cezaevi 2 numaralı duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. Savcılık, esasa ilişkin mütalaasında Ümit Özdağ hakkında 'Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istedi.

'BUNLARDAN DOLAYI BENİ HAPSE GÖNDERECEKSENİZ GÖNDERİN'

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Ümit Özdağ, "Benim iddianamede suç sayılan bazı paylaşımlarım Kayseri olaylarından 8 yıl önceye dayanıyor. Hukuk adına çok öfkeliyim. Nasıl olur da bir hukuk insanı bir belgede yazmayan şeyi yazıyor diye mahkemeye getirir ve Türk milleti adına karar ister? Savcılığın kurgusu Kayseri iline olan bir hakarettir. Ben sosyal medyamda Afganları göndereceğiz yazmışım, adamın birisi de 'Biz bir tek sana güveniyoruz başkanım' yazmış bunlardan dolayı beni hapse gönderecekseniz gönderin, zaten 4 buçuk aydır yatıyorum. Bütün Türkiye'yi mi tutacaksınız? Savcılık, Sosyal Güvenlik Kurumu'na X üzerinden sorduğum soruyu bile halkı kin ve düşmanlığa kışkırtma olarak görmüş. 'Bu doğru mu?' diye sordum. Savcılık ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu X'i yalanladı. Sorunun yalanlanabileceğini de öğrenmiş olduk. Savcılık bana 'Sen konuşmayacaksın, eleştirmeyeceksin.' diyor. Vicdan aslında iyi bir şeymiş, savcılığa da öneririm" dedi.

'BURADA SİYASİ BİR SORUŞTURMA ÇERÇEVESİNDE BULUNUYORUM'

Özdağ savunmasının devamında, "Benim lehimde olan delilleri koymayarak, lehimde delilleri karartarak iddianameyi hazırlayan savcılık; şimdi de suç olmayan X paylaşımlarımdan dolayı suçlu olduğumu iddia ediyor ve cezalandırılmamı istiyor. Bir hukuk insanının, bir savcının, sanığın suçsuz olduğunu bilmesine rağmen suçlu ilan ettikleri durumda nasıl bir psikolojiye sahip olduklarıdır. Bir insan, bir hukukçu nasıl suçsuz olduğunu bildiği kişiye 'suçlu' der? Sonra eve gidip nasıl başını yastığa koyar ve uyur? Hiç Allah'tan korkmaz mı? Allah görüyor. Sizin için çok zor bir dava, çok zor bir karar olduğunu biliyorum. Ben burada siyasi bir soruşturma çerçevesinde bulunuyorum. İktidar yanlısı bir siyasetçi olsaydım, hiç burada olmazdım. Ancak ben iktidar yanlısı değilim bunun suç olduğu bir dönemden geçiyoruz. Üzerinizde büyük bir baskı olduğuna eminim. Sizin iyi bir hukukçu olduğunuzu, sizi tanıyan herkes söylüyor. Bugün vereceğiniz tek adil karar, beraat kararıdır. Yargının gerçekten bağımsız olduğu bir ülkede yaşasaydık, ben 149 gündür hapishanede yatıyor ve Mahkemede bu konuşmayı yapıyor olmazdım" şeklinde konuştu.

Savunmaların ardından son sözü sorulan tutuklu sanık Ümit Özdağ, "Tek dileğim Allah da millet de görüyor ki bana yapılan haksızlığa son vermenizdir. Haksızlığa son verecek kararı tesis etmenizi istiyorum. Bu kararı verirken Allah yardımcınız olsun" dedi.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, herhangi bir adli kontrol hükmü uygulamadan Özdağ'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Özdağ'ın üzerine atılı suçun sabit görüldüğüne kanaat getirerek 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına hükmetti.

MÜTALAADAN

Geçen celse savcılık Özdağ'ın 'Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istemişti ancak bu celse, Özdağ'ın 'Zincirleme şekilde Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianamede Özdağ hakkında, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.

TAHLİYE EDİLDİ

Cezaevindeki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, saat 16.30 sıralarında tahliye edildi. Kendisini bekleyen partililer tarafından sloganlarla karşılanan Özdağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Öncelikle burada 149 günden beri zafer otağını kurup her gün, 24 saat, soğukta, karda, kışta, kıyamette, güneş altında nöbet tutan bütün Zafer Partili kardeşlerime içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sadece bir zafer nöbeti değil. Aynı zamanda demokrasi ve hukuk devleti nöbetiydi. Evet bugün tahliye oldum. Ancak tahliye olurken 2 sene 4 ay bir hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildim. Bana atılan suç Kayseri'de Suriyelilere yönelik tepkiyi kışkırtmak, 'Halkı kin ve nefrete kışkırtmak' suçu konusunda ellerinde hiçbir delil olmamasına, savcılığın Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden geldiğini ifade ettiği belgede Ümit Özdağ'ın adı yazmamasına rağmen, 'Ümit Özdağ adı yazıyor, Onun tahrik ettiği yazıyor' diye bütün dünyanın gözleri önünde hakikate aykırı bir beyanı mahkemede iki kez tekrar etmesine, bunlara rağmen bir ceza teşhis edildi. Ama bunun istinafı var. Yargıtay'ı var. Göreceksiniz, bundan beraat edeceğiz. Türk halkı vicdanında bu kararı onaylamamıştır. Hukukun nasıl düşman ceza hukuku şeklinde muhalefeti baskı altına almak için kullanıldığının çok somut bir örneğini burada birlikte yaşadık. 5 ay beni tek kişilik bir hücrede tuttular. Beş ay. Hiçbir suçunuz yok. Suçunuz olmadığına dair yüzlerce kanıt var. Suçunuz olduğuna dair bir tek kanıt yok. Ama 5 ay sizi tek başınıza, fiziksel güç kullanarak hapsedebiliyorlar. Hiçbirimizin anayasal ve yasal hakları güvence altında değil. Tekrar ediyorum hiçbirimizin. Anayasal ve yasal haklarımız güvence altında değil. Tekrar herkesin bu ülkede eşit vatandaş olduğu, farklı hukukun uygulanmadığı bir Türkiye'nin inşa edilmesi gerekiyor. Türk halkına Zafer Partisi adına sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar" dedi.