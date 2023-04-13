Ümit Özdağ: "Biz, Sığınmacıları Vatanlarına Yollayacağız. Türkiye, Ekonomik Krizi Başka Türlü Aşamaz"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Edirne’deki esnaf ziyareti sırasında, sığınmacı sorununa dikkat çekerek, “Biz, sığınmacıları vatanlarına yollayacağız. Başka türlü, Türkiye ekonomik krizi aşamaz. 151 milyar dolar harcadık ve bu parayı harcamaya devam ederek de ekonomik kriz aşılmaz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Edirne'deki esnaf ziyareti sırasında, sığınmacı sorununa dikkat çekerek, "Biz, sığınmacıları vatanlarına yollayacağız. Başka türlü, Türkiye ekonomik krizi aşamaz. 151 milyar dolar harcadık ve bu parayı harcamaya devam ederek de ekonomik kriz aşılmaz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, dün Edirne'de bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden Özdağ ve Öz, daha sonra Saraçlar Caddesi'nde esnafın sorunlarını dinledi. Bir kuruyemişçi ile sohbet eden Özdağ, "Biz, sığınmacıları vatanlarına yollayacağız. Başka türlü, Türkiye ekonomik krizi aşamaz. 151 milyar dolar harcadık ve bu parayı harcamaya devam ederek de ekonomik kriz aşılmaz" diye konuştu.

"ORDUSU TAHRİP EDİLMİŞ DEVLET İCAT ETTİLER"

Vecdet Öz ise ziyaretlerinin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Türkiye'de din, tarih çok önemlidir. Bunları kontrol altına almak için, Kur'an'dan koparılmış bir dini icat ettiler, tarihinden koparılmış bir millet icat ettiler, ekonomisi tahrip edilmiş ülke icat ettiler. Çok önemlidir; ordusu, -Atatürk inşa etmiştir- ordusu tahrip edilmiş devlet icat ettiler. Ama en önemlisi, demografik yapısı tahrip edilmiş yeni bir vatan kuruyorlar."