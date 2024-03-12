Ümit Özdağ, Bergama'da ziyaretler gerçekleştirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Bergama ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Özdağ, ilçede esnafla bir araya geldi, ardından partisinin ilçe başkanlığının açılışını yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda partililere seslenen Özdağ, ülkenin güvenliği ve birliğinin önemine değindi.

Uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele başlatacaklarını belirten Özdağ, "Uyuşturucu tüccarlarının Türk gençliğinin hayatını elinden almasını engelleyecek şekilde tedbirleri ağırlaştıracağız. Türkiye dışında da büyük bir mücadele başlatacağız." diye konuştu.

Zafer Partisinin sığınmacılar konusundaki politikasının çok net olduğunu söyleyen Özdağ, sınırda güvenliği artıracaklarını dile getirdi.

Geçici sığınmacı statüsünde olanların 1 senede ülkelerine dönüşünü sağlayacaklarını ifade eden Özdağ, bu şekilde Türkiye'nin omzundan büyük bir yükü atmış olacaklarını kaydetti.