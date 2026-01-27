Haberler

Ümit Özdağ'dan Bağcılar'da Pazar Ziyareti: Hem Alan Hem Satan Şikayetçi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bağcılar'da semt pazarını ziyaret ederek, vatandaşların ve pazarcıların artan maliyetler dolayı yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Özdağ, durumdan memnun olanların sadece iktidar bürokratları olduğunu ifade etti.

(İSTANBUL) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün Bağcılar'da semt pazarını ziyaret etti. Özdağ, "Vatandaş ayırdığı bütçe ile ihtiyacını alamadğı için şikayetçi, pazarcı bügün aldığı fiyattan yarın ürün alamadığından ve artan maliyetlerden şikayetçi" dedi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Bağcılar'da semt pazarını dolaştık. Vatandaş ayırdığı bütçe ile ihtiyacını alamadığı için şikayetçi, pazarcı bugün aldığı fiyattan yarın ürün alamadığından ve artan maliyetlerden şikayetçi... Hem alan, hem satan şikayetçi... Peki bu durumdan kim memnun? Tabi ki Erdoğan ve AKP'nin halktan kopuk bürokratları memnun..." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! 'Gelirim yok' dedi

CHP'li başkanların yargılandığı davaya damga vuran isim: Gelirim yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu

Film gibi olay! Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın buhar oldu
Özbek kadının vahşice katledildiği olayda yeni görüntüler! Taksiye böyle binmişler

Taksici bilse aracına almazdı! Vahşette yeni görüntüler