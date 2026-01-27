Ümit Özdağ'dan Bağcılar'da Pazar Ziyareti: Hem Alan Hem Satan Şikayetçi

(İSTANBUL) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün Bağcılar'da semt pazarını ziyaret etti. Özdağ, "Vatandaş ayırdığı bütçe ile ihtiyacını alamadğı için şikayetçi, pazarcı bügün aldığı fiyattan yarın ürün alamadığından ve artan maliyetlerden şikayetçi" dedi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Bağcılar'da semt pazarını dolaştık. Vatandaş ayırdığı bütçe ile ihtiyacını alamadığı için şikayetçi, pazarcı bugün aldığı fiyattan yarın ürün alamadığından ve artan maliyetlerden şikayetçi... Hem alan, hem satan şikayetçi... Peki bu durumdan kim memnun? Tabi ki Erdoğan ve AKP'nin halktan kopuk bürokratları memnun..." ifadesini kullandı.