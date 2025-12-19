Ümit Özdağ, Partisinin Kumluca ve Kemer İlçe Başkanlıklarının Açılışını Yaptı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'nın Kumluca ve Kemer ilçe başkanlıklarının açılışını gerçekleştirdi.
(ANTALYA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ partisinin Antalya'nın Kumluca ve Kemer ilçe başkanlıklarının açılışını yaptı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ beraberindeki parti heyeti ile birlikte Antalya programı kapsamında partisinin Kumluca ve Kemer ilçe başkanlıklarının açılışını yaptı.
Kaynak: ANKA / Güncel