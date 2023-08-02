Ümit Özdağ : "Akbelen'de bir doğa katliamı yaşandı ve yaşanıyor"

ANKARA - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Akbelen'de bir doğa katliamı yaşandı ve yaşanıyor. Zafer Partisi olarak biz geçen sene ve bu sene Akbelen'e yaptığımız ziyaretlerde yerinde müşahede ettik ve kamuoyunun gündemine taşıdık" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Çanakkale'deki Akbelen ormanlarında faaliyet yürüttüğü iddia edilen enerji şirketi hakkında açıklamalarda bulundu. Söz konusu enerji şirketinin Ankara'daki yerleşkesi önünde açıklama yapan Özdağ, incelemelerde bulundukları Akbelen ormanlarında ağır bir tahribat olduğunu iddia ederek, "Akbelen'de bir doğa katliamı yaşandı ve yaşanıyor. Zafer Partisi olarak biz geçen sene ve bu sene Akbelen'e yaptığımız ziyaretlerde yerinde müşahede ettik ve kamuoyunun gündemine taşıdık. Akbelen'de vatandaş ve köylülerle yapmış olduğumuz istişare toplantısından önce Limak şirketinin bir yönetim kurulu üyesi randevu isteyerek bilgi vermeyi arzu etti. Kendisini İzmir'e davet ettim ve Limak şirketinin pozisyonunu anlattı. İkna olmadık. Bölgede ağır bir tahribatın yapıldığı, çevre katliamının yapıldı sabittir" diye konuştu.