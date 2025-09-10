Haberler

Ümit Özdağ, Erdoğan'a Hakaret Davasında İkinci Duruşmaya Katıldı

Ümit Özdağ, Erdoğan'a Hakaret Davasında İkinci Duruşmaya Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Özdağ, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.