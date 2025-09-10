Ümit Özdağ, Erdoğan'a Hakaret Davasında İkinci Duruşmaya Katıldı

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel