Ümit Özdağ Adana'da ziyaretler gerçekleştirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Özdağ, programı kapsamında partisinin merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki yeni il başkanlığının açılışını yaptı, partiye katılanlara rozet taktı.

Daha sonra Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki alışveriş merkezlerine giden Özdağ, vatandaşlarla selamlaştı.

Adana Müteahhitler Birliğini de ziyaret eden Özdağ, Birlik Başkanı Haydar Çakıroğlu ve beraberindekilerle görüştü.

Özdağ'a ziyaretlerinde İl Başkanı Sezai Ömür Özbay ve partililer eşlik etti.