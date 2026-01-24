Ümit Özdağ'dan Küçükçekmece'de Pazar Ziyareti:  Bu Adaletsiz Düzeni Değiştireceğiz

(İSTANBUL) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Küçükçekmece'de ziyaret ettiği pazarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özdağ, "Bu adaletsiz düzeni değiştireceğiz" dedi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emekli maaşları ve geçim sıkıntısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Küçükçekmece'de kapalı pazarda esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Başta emeklilerimiz olmak üzere, 20 bin lira maaş ile geçinmek zorunda bırakılan vatandaşlar, ayda iki kez pazara çıkıp, sadece 1500 lira bütçe ayırarak hayatta kalmaya çalışıyor. Bu adaletsiz düzeni değiştireceğiz."